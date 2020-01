Einbruch in Brokstedt : Zigarettendiebe im Supermarkt

Unbekannte haben in der Nacht zu Donnerstag in den Edeka-Markt in Brokstedt eingebrochen und Zigaretten gestohlen.

16. Januar 2020, 10:19 Uhr

Brokstedt | Unbekannte verschafften sich gegen 2 Uhr in der Nacht zu Donnerstag gewaltsam Zutritt zum Edeka-Supermarkt in Brokstedt. In dem Geschäft in der Dorfstraße suchten sie den Tabakwaren- und Lottobereich auf und stahlen diverse Zigarettenstangen. „Mit ihrer Beute verließen sie das Geschäft und flüchteten vermutlich mit einem Fahrzeug“, berichtet Polizeisprecherin Merle Neufeld. Der Einbruch habe sich innerhalb von wenigen Minuten abgespielt.



Die Polizei sucht Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge wahrgenommen haben, diese wenden sich an die Kripo in Itzehoe, 04821/6020.