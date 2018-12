Itzehoe : Zigarettenautomaten gesprengt – mehrere Tausend Euro Schaden

Zwei Nächte und zwei gesprengte Automaten: Die Täter machten kaum Beute, die Ware wurde durch die Explosion zerstört.

von dpa

23. Dezember 2018, 15:07 Uhr

Itzehoe/Münsterdorf | Unbekannte haben am Wochenende in Itzehoe und im nahe gelegenen Münsterdorf (Kreis Steinburg) zwei Zigarettenautomaten gesprengt und einen Schaden von mehreren Tausend Euro verursacht.

Zunächst wurde in der Nacht zu Samstag ein Automat in Münsterdorf gesprengt, wie die Polizei am Sonntag mitteilte.Der Metallkasten wurde durch die Explosion von der Wand gerissen und flog einige Meter weit. Beute wurde demnach nicht gemacht.

Am Samstagabend wurde in Itzehoe ein weiterer Zigarettenautomat gesprengt. Hierbei gelang es den Tätern, das Behältnis zu öffnen ob die Täter aus dem Inneren Geld oder Zigaretten entnahmen, war am Sonntagmittag noch unklar.

Blaulichtmonitor

Was ist der Blaulichtmonitor?