Polizei Itzehoe sucht Zeugen : Zigarettenautomat geplündert

Diebe haben vermutlich in der Nacht zu Montag einen Automaten aufgeflext und den Inhalt gestohlen.

von Andreas Olbertz

10. November 2020, 13:25 Uhr

Itzehoe | Vermutlich in der Nacht zu Montag haben Diebe einen Zigarettenautomaten in der Stettiner Straße/Ecke Königsberger Allee aufgebrochen und geplündert. „Die Inaugenscheinnahme durch die Polizei ergab, dass sich die Täter vermutlich durch Aufflexen Zugriff zu dem in dem Automaten enthaltenen Bargeld und zu den Tabakwaren verschafft hatten“, schildert Polizeisprecherin Merle Neufeld das Vorgehen. Der oder die Diebe räumten den Automaten leer, der Wert der Beute ist noch nicht bekannt. Laut Polizei gibt es bislang keine Hinweise auf die Täter.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei unter 04821 / 6020 zu melden.