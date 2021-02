Engelbrechtsche Wildnis : Zigarettenautomat aufgebrochen

Polizei vermutet Serientäter.

05. Februar 2021, 16:46 Uhr

Engelbrechtsche Wildnis | Unbekannte haben den an der Straße Am Deich in Höhe Haus-Nummer 54 stehenden Zigaretten-Automaten aufgebrochen. Das teilte die Polizei mit. Bemerkt wurde das Delikt am Donnerstagmorgen gegen 6.30 Uhr.

Nach Angaben der Beamten entwendeten der oder die Täter vermutlich die Geldkassette. Ob auch Zigaretten fehlen, steht dagegen noch nicht fest. Damit setzt sich die Serie von Automatenaufbrüchen fort. Erst kürzlich waren in Glückstadt zwei Zigarettenautomaten geknackt worden.