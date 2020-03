Diebe in Hennstedt : Zigarettenautomat aufgebrochen

Die Polizei hofft auf Zeugen: In Hennstedt haben Unbekannte einen Automaten aufgebrochen und Zigaretten sowie Geld entwendet.

17. März 2020, 14:49 Uhr

Hennstedt | Unbekannte haben vermutlich bereits am vergangenen Wochenende in Hennstedt einen Zigarettenautomaten aufgebrochen. Ein Verkehrsteilnehmer entdeckte Montagmorgen, dass der Zigarettenautomat in der Itzehoer Straße, Haltestelle Süd, gewaltsam geöffnet worden war. Eine Polizei-Streife stellte anschließend fest, dass Unbekannte das Gerät aufgehebelt und Zigaretten und Bargeld entnommen hatten. Die genaue Schadenshöhe lässt sich aktuell noch nicht beziffern.

Werkzeuge am Tatort zurückgelassen

Am Tatort sicherten die Polizeibeamten einige Werkzeuge, mit denen die Unbekannten vermutlich den Automaten geöffnet haben. Hinweise auf die Täter ergaben sich dadurch jedoch nicht.

Zeugen sollen sich bei der Polizei melden

Zeugen, die am Wochenende verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder ansonsten Hinweise auf die Diebe geben können, sollten sich mit der Polizei in Kellinghusen unter der Telefonnummer 04822/20980 in Verbindung setzen.

