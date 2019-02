In Münsterdorf : Zigarettenautomat aufgebrochen

Die Diebe räumten den Automaten leer.

21. Februar 2019, 11:33 Uhr

Münsterdorf | In der Nacht zu Donnerstag haben Unbekannte in Münsterdorf einen Zigarettenautomaten aufgebrochen. Gegen 2.30 Uhr hatte ein Zeitungsbote der Polizei gemeldet, dass der Automat in der Kirchenstraße stark beschädigt worden war. Diebe hatten ihn leergeräumt. Jetzt sucht die Polizei Zeugen.



Hinweise an die Polizei in Itzehoe unter 04821/6020.

