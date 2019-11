Polizei Itzehoe : Zeugen von Taschendiebstahl gesucht

Die Vorfälle liegen zwar schon ein paar Tage zurück, trotzdem meldet sich die Polizei jetzt noch mit einem Zeugenaufruf.

von Delf Gravert

08. November 2019, 16:31 Uhr

Itzehoe | Die Polizei sucht in zwei mutmaßlichen Fällen von Taschendiebstahl Zeugen. Wie die Beamten erst jetzt mitteilten ereigneten sich die Diebstähle bereits vor rund einer Woche. Am Montag, 4. November, entwendete ein Unbekannter einer 50-jährigen Frau die Geldbörse in einem Supermarkt in der Lise-Meitner-Straße. Die Frau bemerkte den Diebstahl aus ihrer Jackentasche gegen 16 Uhr auf dem Weg zur Kasse. Die Polizei beziffert die Schadenshöhe auf etwa 130 Euro. Einen Tag später traf es eine 51-jährige Frau, teilt Sprecherin Maike Pickert mit. Sie habe sich mit einer Bekannten in der Fußgängerzone unterhalten, als ihr aus der möglicherweise unverschlossenen Handtasche ebenfalls die Geldbörse gestohlen wurde. Schaden hier: 150 Euro.

>Hinweise: 04821/6020.

