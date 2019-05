Randale in Itzehoe : Zeugen nach Sachbeschädigung gesucht

Erst spuckte er den Wagen an, dann schlug er auf die Scheibe – jetzt sucht die Polizei nach dem Mann.

von Andreas Olbertz

16. Mai 2019, 12:24 Uhr

Itzehoe | Ein seltsamer Fall: Mittwochabend, kurz vor 22 Uhr sitzen zwei Frauen in einem Hyundai auf dem Penny-Parkplatz an der Großen Paaschburg. Ein den Freundinnen unbekannter Mann kam an den Wagen, spuckte auf die Frontscheibe und schlug anschließend mehrfach darauf – als die Scheibe riss verschwand der Randalierer in den Discounter. Die beiden jungen Frauen gingen sofort auf das gegenüber liegende Polizeirevier, um Anzeige zu erstatten. Eine Fahndung nach dem Täter verlief ergebnislos.

Nach Angaben der Geschädigten war der Beschuldigte 175 bis 185 Zentimeter groß, schlank, etwa 30 Jahre alt und hatte kurze braune Haare. Er trug eine dunkle Jeans und einen Pullover mit grauen Streifen. Gegen 22.40 Uhr fiel er nochmals vor dem Geschäft auf, als er Passanten bepöbelte. Wieder gelang es der Streife nicht, den Unbekannten zu schnappen.

Zeugen, die Hinweise zu seiner Identität geben können, werden gebeten, sich unter 04821 / 6020 zu melden.





