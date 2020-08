Gegen Abfallberge : Zero Waste Itzehoe kündigt weitere Aktionen an

Der Stammtisch der Aktivisten findet ab dem 5. August wieder statt. Konkrete Projekte zur Müllvermeidung in der Region in Planung.

von Delf Gravert

02. August 2020, 14:56 Uhr

Itzehoe | Immer mehr Menschen auf der Welt verursachen immer mehr Müll. Diese Entwicklung zu stoppen oder zumindest zu verlangsamen, hat sich die Zero-Waste-Bewegung („Null Abfall“) zum Ziel gesetzt. Seit einiger Zeit gibt es auch in Itzehoe einen Verein. Regelmäßige Treffen und Veranstaltungen hat zuletzt die Corona-Pandemie verhindert. Nun starten die Aktivisten aber wieder mit ihrem „Stammtisch“ und kündigen weitere Initiativen an. Ziel ist, die Öffentlichkeit aufzuklären und sich mit anderen Vereinen und Initiativen zu vernetzen, sagt Vorsitzender Tobias Jepp.

Umweltschutz und Bildungsarbeit möchte Zero Waste Itzehoe verbinden und aufklären darüber, dass ein Leben ohne viel Müll möglich ist. Die Corona-Zeit haben die 27 Mitglieder genutzt, um den Internetauftritt des Vereins aufzustellen.

Auf ihrer Seite erklären die Aktivisten die Ziele und Hintergründe von Zero Waste – und was jeder einzelne tun kann. „Es geht nicht darum, von heute auf morgen komplett auf eine alternative Lebensweise ohne jeden Müll umzusteigen“, sagt Jepp. Aber ein Umdenken vom rücksichtslosen Konsumverhalten zu mehr Klima- und Umweltbewusstsein im Alltag sei wichtig. Der Verein will Anleitungen liefern und zum Beispiel mit einem Einkaufsführer helfen. Wer weiß schon, wo er Zahnpasta ohne eine Plastiktube bekommt?

Zum anderen sollen konkrete Projekte zur Müllvermeidung in der Region beitragen. Ein „Repair-Café“ startet in Kürze. Jepp nennt als weitere Idee einen Verleih für Geräte, die vom einzelnen nur selten genutzt werden.

Herzstück des Vereinslebens ist der offene Stammtisch, der am Mittwoch, 5. August, zum ersten Mal seit Monaten wieder stattfindet. „Jeder, der an dem Thema interessiert ist, ist willkommen“ , sagt der Vorsitzende. Wegen Corona wechseln allerdings Ort und Zeit des Stammtisches im Moment: Mittwoch ist Beginn um 18 Uhr im Familienzentrum St. Ansgar am Coriansberg.



>Infos: www.zero-waste-itzehoe.de