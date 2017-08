Industrieprojekt in Steinburg : Zementwerk bohrt für die Zukunft

vergrößern 1 von 1 Foto: Möller 1 von 1

Rohstoffsicherung – hinter diesem Wort verbirgt sich eines der größten und langwierigsten Industrieprojekte im Kreis Steinburg. Die Firma Holcim will in Lägerdorf ihr Abbaugebiet erweitern, da die Kreide in der Grube Heidestraße nach derzeitigem Stand für die Zementproduktion nur noch bis 2035 ausreicht. Auf dem Gebiet Moorwiese/Moorstücken, das seit vielen Jahren als Rohstoff-Vorranggebiet ausgewiesen ist, haben deshalb jetzt die ersten Sondierungsarbeiten begonnen. „Für Holcim Deutschland ist dies ein Leuchtturmprojekt“, sagt Marius Seglias, zuständiger Direktor für Produktion und Technik.

Im Auftrag von Holcim nimmt die Firma Baugrund aus Eckernförde mit einem speziell für das Unternehmen hergestellten Bohr-Fahrzeug Bodenproben bis zu einer Tiefe von knapp 100 Metern vor. „Wir müssen uns einen verbesserten Wissensstand über die Geologie verschaffen“, sagt Projektleiter Martin Peters über die vorbereitenden Arbeiten. Parallel werden hydrologische Untersuchungen vorgenommen. Nach anschließenden Analysen der Bodenproben und weiteren Informationen soll bis Anfang 2018 eine Vorhabenbeschreibung erfolgen. Damit steigt Holcim in den Genehmigungsprozess ein. Wielange dieser Prozess dauert, ist nicht abzusehen, für die Erweiterung der Heidestraße habe es 16 Jahre gedauert, so Peters.

Bereits in der Vorhabenbeschreibung wird der Zementhersteller mitteilen, welche Abbautechnik vorgesehen ist. Drei stehen zur Auswahl: Tagebau, Abbau im Halbnass-Verfahren und im Nass-Verfahren. Alle drei Modelle sind laut Holcim technisch möglich. Für ein Nassverfahren spricht, dass dann keine Grundwasserabsenkung erfolgt.

Mit dem Projekt will Holcim Lägerdorf für die nächsten 60 Jahre die Rohstoffversorgung sichern. „Ein Zementwerk ist gebunden an das Rohmaterial“, sagt Marius Seglias zur Notwendigkeit der Gruben-Erweiterung. Denn der Neubau eines Zementwerkes wie Lägerdorf schlage mit 500 bis 800 Millionen Euro zu Buche. „Und wenn die Reserven nur noch für 20 Jahre reichen, muss man an die Erweiterungsplanung herangehen.“ Voraussichtlich um das Jahr 2035 wird die Heidestraße erschöpft sein. Dort wird die Kreide im Tageabbau mit riesigen Schaufelradbaggern abgebaut, zu Schlamm verarbeitet und über eine Pipeline ins Werk gepumpt. Nach Ausbeutung – so sieht es die damalige Genehmigung vor – werden die Wasserpumpen abgestellt. Dann wird aus den ehemaligen Kreidegruben Heidestraße und Schinkel ein 170 Hektar großer See.

Laut Peters will das Unternehmen die Einwohner auf „die Projektreise mitnehmen“, regelmäßig über den Stand informieren und mögliche Fragen beantworten. „Wir wollen keine Sorgen aufkommen lassen.“

Info: Seit über 150 Jahren wird am Standort Lägerdorf Zement produziert. Zum Jahresende 2016 waren im Werk der Holcim (Deutschland) GmbH rund 300 Mitarbeiter beschäftigt. 34 Jugendliche durchlaufen dort eine gewerbliche oder kaufmännische Ausbildung. Hinzu kommen noch zwei duale Studenten der Nordakademie. Die Leitung des Werkes liegt seit Juni 2015 in den Händen von Pedro Miñarro. Auf dem Werksgelände arbeiten noch weitere Mitarbeiter der Holcim Deutschland Gruppe aus den Bereichen Einkauf, Personal, Gesteinskörnungen und Betontechnologie.

von Joachim Möller

erstellt am 16.Aug.2017 | 11:15 Uhr