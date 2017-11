Debatte um HVV-Beitritt geht weiter : „Zeit für eine Versachlichung“

vergrößern 1 von 1 Foto: Lukas Schulze/dpa 1 von 1

erstellt am 27.Nov.2017

„CDU pocht auf HVV-Anbindung des Kreises“ – dieses Wahlkampfthema der CDU-Kreistagsfraktion (wir berichteten) sorgt bei SPD und Grünen für Reaktionen.

„Gegen wen will die CDU-Fraktion denn jetzt mit dieser Forderung in den Wahlkampf ziehen?“, fragt Rolf Naumann, Vorstandsmitglied des Itzehoer SPD-Ortsvereins. „Doch wohl nicht gegen die örtliche SPD?“ Denn die SPD Itzehoe und auch der Kreisparteitag der SPD hätten schon im vergangenen Jahr eindeutige Beschlüsse pro HVV-Anschluss gefasst, die noch heute Bestand hätten. „Vielleicht gegen die Jamaika-Koalition in Kiel?“ Die laut Aussage des Wirtschaftsministers Buchholz eine Verbesserung der Pendler in Steinburg erreichen wolle, aber nicht sagen könne, wann das sein werde. Sein Hinweis, dass der HVV ein Großstadtverkehrsverbund sei, der sich nicht weiter in den ländlichen Raum ausweiten wolle, sage doch schon alles. Unter dem Strich hieße es doch: „Das HVV-Thema ist doch komplizierter, als wir uns das gedacht haben“. Das erinnert Naumann an Donald Trump, der „sich ähnlich zu seinem Gesundheitssystem geäußert“ habe.

Aber nicht nur die CDU, auch die FDP und auch die Piraten hätten dies Thema im Landtagswahlkampf unsachlich ausgeschlachtet. Keine Gelegenheit sei ausgelassen worden, um den Eindruck zu erwecken, dass der Steinburger HVV-Anschluss nur eine Frage der Zeit sei, wenn es zum Regierungswechsel in Kiel komme. „Jetzt haben wir den Wechsel in Kiel und es ist bisher nicht viel passiert in dieser Angelegenheit.“ Die SPD Itzehoe sei nach wie vor für den HVV-Anschluss für die gesamte Region, weil es immense Vorteile für die Entwicklung der Stadt Itzehoe und des Kreises Steinburg mit sich bringe, betont Naumann. „Aber es ist jetzt langsam Zeit für eine Versachlichung.“ Die genauen Kosten müssen auf den Tisch und der Zeitrahmen müsse genau definiert werden. Und es brauche eine klare Aussage des HVV. „Die CDU vor Ort ist gut beraten, jetzt hierauf Antworten von der Landesregierung einzufordern, die bisher nur sehr schwammig waren.“

Der grüne Landtagsabgeordnete Bernd Voß fordert die Kreistags-CDU auf, sich nach ihrer ausufernden HVV-Kampagne im Landtagswahlkampf bemühen, in der Gegenwart anzukommen. „Wenige Themen waren bei den Verhandlungen zur Jamaika-Koalition im Mai und Juni in Kiel zwischen CDU Grünen und FDP so unstrittig und sofort geeint wie die Unterstützung eines HVV-Beitritts des Kreises Steinburg als Zwischenlösung auf dem Weg zu einem fairen und transparenten Nordtarif.“ Die Spitze der CDU Kreistagsfraktion sei anscheinend noch nicht in der Gegenwart der engen und guten Zusammenarbeit der Jamaika-Koalition in Kiel angekommen. „Das gilt auch für Lösungen zur Einbindung des Kreises in den Verkehrsverbund.“ Da bringe es nichts, „nach alter Manier einen Spaltpilz zwischen den Jamaika-Fraktionen setzen zu wollen.“