Behördenhochhaus Itzehoe : Zeichen stehen auf Neubau

vergrößern 1 von 2 Foto: Helm 1 von 2

von Delf Gravert

erstellt am 22.Nov.2017 | 05:00 Uhr

Itzehoe Das in die Jahre gekommene Polizeihochhaus wird nach Informationen unserer Zeitung durch einen Neubau ersetzt. Demnach hat eine Wirtschaftlichkeitsprüfung der Landesregierung ergeben, dass aufgrund des erheblichen Sanierungsbedarfs an dem Behördenbau an der Großen Paaschburg ein Ersatzbau günstiger wäre, als das bestehende Gebäude für Millionen Euro zu sanieren. Bei einem Treffen vor wenigen Tagen in Itzehoe soll das Gebäudemanagement des Landes Vertreter von Polizeiführung, Innen- und Finanzministerium über dieses Ergebnis unterrichtet haben. Anschließend wurden die rund 200 Beschäftigten im Gebäude per Email über die Entwicklung informiert.

„Wir sind uns dessen bewusst, dass wir für die Polizei in Itzehoe zeitnah eine Lösung finden müssen“, sagte Staatssekretärin Silke Schneider aus dem für das Gebäudemanagement zuständigen Kieler Finanzministerium auf Nachfrage. „Gemeinsam mit dem Innenministerium sind wir hier auf einem guten Weg. Die endgültige Entscheidung wird im Laufe dieser Woche fallen.“ Staatssekretär Torsten Geerdts aus dem Innenministerium hatte nach einem Besuch im Oktober bereits gesagt, dass schnell Ersatz „für dieses marode Behördengebäude“ gebraucht werde. „Wir ziehen gemeinsam mit dem Finanzministerium an einem Strang, damit jetzt auch geliefert werden kann.“

Vertreter der Polizeigewerkschaften begrüßen die Entwicklung. Sie hatten im Herbst auf die schwierigen Bedingungen aufmerksam gemacht, unter denen Polizeibeamte in Itzehoe ihren Dienst verrichten (wir berichteten). „Wir freuen uns sehr, dass sich nun relativ zeitnah etwas tut“, sagt Frank Hesse, stellvertretender Landesvorsitzender der Deutschen Polizeigewerkschaft (DPolG) und Personalratschef der Itzehoer Polizisten. Er begrüße es, dass die Landesregierung zu dem Ergebnis komme, das Polizeihochhaus durch einen Neubau zu ersetzen, sagt auch Peter Berndt von der Gewerkschaft der Polizei (GdP). Beide Gewerkschaften hatten das Gebäude als nicht sanierungsfähig bezeichnet und neben den Kosten auch die unbefriedigende Raumsituation und die Störung des Dienstbetriebes durch Bauarbeiten als Argumente angeführt. Es sei nun wichtig, dass ein Neubau in ausreichender Größe geplant werde, so Hesse, und keine „Übergangslösung“. Die Planungen müssten „auf die Zukunft ausgerichtet sein“ und ausreichend „Luft nach oben bieten“, damit die Raumsituation sich nicht in absehbarer Zeit wieder verschlechtere.

Obwohl die Landesregierung sich noch nicht abschließend dazu geäußert hat, ob ein Ersatzbau an einem neuen Standort entsteht, ist aus Praktikabilitätsgründen damit zu rechnen – es müsste sonst ein Ausweichquartier gefunden werden. Die Itzehoer CDU signalisiert bereits Unterstützung bei der Standortsuche in Richtung Kiel. „Wir haben ein großes Interesse daran, dass die Polizei auch mit Dienststellen, die für das gesamte Gebiet der Polizeidirektion, also auch für die Kreise Pinneberg und Dithmarschen, in Itzehoe bleibt“, sagt Ralph Busch, Fraktionsvorsitzender der Christdemokraten. Er halte das Alsengelände für einen geeigneten Standort und habe bereits mit den dortigen Privateigentümern Kontakt aufgenommen. Diese hätten den Vorstoß grundsätzlich positiv aufgenommen. „Die Stadt selbst hat auf Alsen auch noch Flächen, die infrage kommen könnten. Wir wären dafür, auch diese zur Verfügung zu stellen, wenn sie geeignet sind“, sagt Busch. Das Alsengelände sei aufgrund seiner zentralen Lage und der Anbindung aus polizeilicher Sicht gut geeignet, ergänzt Fraktionskollege Oliver Michels, im Hauptberuf selbst als Polizist an der Großen Paaschburg tätig.

Bei den Vertretern der Polizeigewerkschaften dürften die Ideen der CDU auf offene Ohren stoßen: Es sei wünschenswert, wenn die Dienststellen in Itzehoe blieben, sagt Peter Berndt. „Ein Neubau muss für die Bürger gut erreichbar sein und kann nicht irgendwo auf der grünen Wiese entstehen“, sagt Frank Hesse.