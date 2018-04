Wilster : Zehn Jahre Einsatz für Aurora

Der Förderverein der Rumflether Mühle hat Mitgliederzahl seit der Gründung nahezu verdoppelt.

von shz.de

29. April 2018, 08:19 Uhr

„Heute besteht unser Verein seit zehn Jahren!“ Mit diesem Hinweis erinnerte die Vorsitzende des Fördervereins zur Erhaltung der Rumflether Mühle Aurora, Christina Sachse, an die Gründungsversammlung des Vereins, dem am 21. April 2008 auf Anhieb 86 Mitglieder beitraten. Heute hat sich die Zahl der Mitglieder bei 150 eingependelt.

„Ich bin überzeugt, dass mein Vater, wenn er das hätte erleben können, sehr stolz auf das Erreichte gewesen wäre“, fügte Christina Sachse hinzu. Sie zählte ebenfalls zu den Gründungsmitgliedern und wurde nun während der Hauptversammlung im Mühlenspeicher einstimmig in ihrem Amt als Vorsitzende bestätigt. Neuer Kassenwart wurde Karl-Heinz Schwarz aus St. Margarethen, der Uschi Sühl ablöste. Schwarz hatte Bürgermeister Volker Bolten auf der Hauptversammlung vertreten. „Und jetzt hat er einen neuen Job“, scherzte die Vorsitzende nach der einstimmigen Wahl.

Das Jahr 2017, so blickte Christina Sachse zurück, sei geprägt gewesen von den kostenintensiven Renovierungsarbeiten in und an der unter Denkmalschutz stehenden Mühle. Eindringendes Sickerwasser habe zu erheblichen Schäden geführt. Es sei notwendig gewesen, für die Instandsetzungsarbeiten einen Teil der Galerie abzudecken. Dankbar äußerte sich die Vorsitzende für die gute Zusammenarbeit mit dem Landes- und dem Kreisdenkmalamt, die die Arbeiten mit einem Zuschuss von 3000 Euro gefördert hätten. Zuschüsse kamen auch von der Stiftung der Sparkasse Westholstein über 1000 Euro und vom Verein der Wind- und Wassermühlen in Hamburg und Schleswig-Holstein über 500 Euro. „Insgesamt sind rund 16 000 Euro in diese Arbeiten geflossen.“ Jetzt stünden die abschließenden Restarbeiten aus, für die nochmals 4000 Euro aufgewendet werden müssten. „Wenn alles klappt, könnte sich unsere Mühle zum Mühlentag am Pfingstmontag in neuer Schönheit präsentieren“, sagte Christina Sachse.

Wilsters Bürgermeister Walter Schulz, zugleich zweiter Vorsitzender im Förderverein, bezeichnete es als Glücksfall, dass vor nunmehr zehn Jahren der Förderverein habe gegründet werden können. Es sei für diesen keine leichte Aufgabe, ein privates Kulturdenkmal zu erhalten. Mit der Gründung des Fördervereins sei eine Idee des damaligen Leitenden Verwaltungsbeamten Hans-Werner Speerforck in die Tat umgesetzt worden. „Die Aufgabe ist hervorragend gelungen“, lobte Schulz.

Neben dem Mühlentag am 21. Mai plant der Förderverein als weitere Veranstaltung „Rock in der Mühle“ am 27. Oktober. Dabei würden zwei Bands und weitere Solisten auftreten, kündigte der Organisator Dietmar Schlüter an.