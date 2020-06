Keine Überträger von Corona : Zecken: Kreis Steinburg ist kein Risikogebiet, aber Vorsicht in der Nordoer Heide

Die Blutsauger können dennoch gefährliche Krankheiten auf Mensch und Tier übertragen.

von Kristina Sagowski

22. Juni 2020, 08:59 Uhr

Kreis Steinburg | In der Corona-Krise suchen viele Menschen die Nähe zur Natur, doch da lauern in diesem Jahr besonders viele Zecken. Im Interview mit Redakteurin Kristina Sagowski sprechen Hanns-Dietrich Graack, Tierarzt in Krempe, sowie Sonja Wilke, Sprecherin des Kreises Steinburg, über Gefahren und den besten Schutz für Mensch und Tier gegen Zecken.

Haben wir diesen Sommer mit mehr Zecken zu rechnen?

Sonja Wilke: Nach warmen Wintern gibt es regelmäßig mehr Zecken, da dadurch mehr Zecken den Winter überlebt haben.



Was macht einen Zeckenbiss so gefährlich?

Zecken können auch gefährliche Erkrankungen wie in unseren Breiten Borreliose und FSME (Frühsommer-Meningoenzephalitis) übertragen.

Ist bei allen Zecken Vorsicht geboten oder gibt es Unterschiede?

Es gibt verschiedene Zeckenarten und sie sind je nach Entwicklungsstadium unterschiedlich groß: zum Beispiel die ganz junge Zecke – die Nymphe ist noch sehr klein – ein bis zwei Millimeter – wie ein Sesamkorn und ist dadurch schwerer zu finden.



Wieso sind im Norden weniger Tiere, die den Erreger FSME in sich tragen?

Die Durchseuchung der Zecken mit dem Erreger FSME ist nicht im ganzen Bundesgebiet gleich. Es gibt da regionale Unterschiede, die Gebiete weiten sich aber kontinuierlich aus, und es ist ratsam vor Urlaubsantritt einmal zu schauen, ob das Gebiet ein FSME-Risikogebiet ist. Bei uns im Norden ist in Schweden der nächste Hot-Spot.

Erkrankt ein Mensch automatisch, wenn er von einer FSME infizierten Zecke gebissen wird?

Der Erreger der FSME wird mit dem Speichel direkt nach dem Stich beim Saugvorgang übertragen, wenn die Zecke Träger des FSME-Virus ist. Hier hilft also kein schnelles entfernen. Ungefähr jeder dritte hat das Risiko zu erkranken, wenn man von einer FSME-Viren-infizierten Zecke gestochen wird, bei allen anderen verläuft die Erkrankung ohne merkliche Symptome.



Gibt es im Kreis Steinburg Risikogebiete beziehungsweise Regionen, in denen die Zwecken gehäuft vorkommen?

Zecken kommen überall vor, damit besteht auch ein Risiko einer Borreliose – nur ein FSME-Risikogebiet sind wir in Steinburg nicht.



Woher haben die Zecken das Virus überhaupt?

Die Zecken nehmen das Virus mit dem Blut infizierter Tiere auf.



Können die Tiere auch Corona übertragen?

Die Übertragung des Corona-Virus erfolgt durch Tröpfcheninfektion von Mensch zu Mensch. Die Übertragung durch Tiere ist weder beschrieben noch nachgewiesen.

Wie kann ich mich schützen?

Helle lange Kleidung hilft die Zecke gut zu erkennen – nach jedem Naturaufenthalt gründlich alle Regionen des Körpers absuchen – eventuell mit Zuhilfenahme einer zweiten Person.



Was ist zu tun, wenn sich eine Zecke festgebissen hat?

Schnell entfernen mit Hilfe einer Pinzette, Zeckenkarte oder auch mit den Fingern gerade ohne drehen herausziehen.



Haustiere schützen





Herr Graack, können Sie nach dem milden Winter eine Zunahme der Zecken-Fälle in ihrer Praxis beobachten?

Hanns-Dietrich Graack: Wenn es dauerhaft unter zehn Grad geht, dann ist eigentlich Ruhe. Den ersten Anstieg bei der Zeckenentfernung haben wir normalerweise im April/Mai, im August/September gibt es einen zweiten Peak. Aber dieses Jahr haben wir bei der Zeckenentfernung bei Haustieren so viele Fälle wie seit Jahren nicht. Am 20. Dezember habe ich bei einem Hund 30 Zecken rausgepult.



Warum sind Zecken für Hund und Katze gefährlich?

Die Zecken sind gefährlich, weil sie bakterielle Infektionen übertragen können, insbesondere beim Hund ist es die Borreliose. Katzen sind dafür nicht empfänglich, trotzdem können Zecken auch bei Katzen zu bakteriellen Hautentzündungen und schweren Infektionen führen.



Können die Tiere von dem Haustier auf den Besitzer übergehen?

Ja, FSME ist bei uns im Norden zwar noch nicht das Problem, aber Borreliose ist verbreitet.



Hund und Katze sollte ich also besser nicht aufs Sofa oder ins Bett lassen?

Das ist besser. Die Zecken können noch im Fell sitzen.



Müssen Herrchen und Frauchen ihre Vierbeiner nach jedem Spaziergang nach den Spinnentieren absuchen?

Ich mache das mit meinen Tieren nicht, beide Hunde bekommen Pellets. Wenn man aber durch ein Gebiet wie die Nordoer Heide geht, wo es sehr sehr viele Zecken gibt, dann empfiehlt es sich schon.



Dem Zeckenbefall vorzubeugen, macht also Sinn…

Ja, auch für den Menschen. Wenn Hund und Katze mit Medikamenten behandelt sind, die funktionieren und wirken, sammeln sie mir die Zecken aus meinem Garten und machen damit den Garten zeckenfrei. Wenn ich als Mensch im Garten bin und unter dem Baum liege oder Unkraut jäte, ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich mir eine Zecke hole, geringer.



Welche Produkte eignen sich zur Vorbeugung?

Es gibt verschiedene Präparate. Es ist schwierig, was über die Wirksamkeit auszusagen. Das ist tierindividuell. Grundsätzlich gibt es einen großen Unterschied zwischen Hund und Katze. Für die Katze gibt es Medikamente, die bedingen, dass die Zecke Blut saugt, so dass Medikament aufnimmt, stirbt und abfällt. Das passiert normalerweise innerhalb von 24 und 36 Stunden. Es gibt Präparate, die man in den Nacken träufelt sowie Tabletten. Die funktionieren meiner Meinung nach gut. Zum Hund gibt es einen wichtigen Unterschied. Für sie gibt es Präparate, die dafür sorgen, dass die Zecken gar nicht auf den Hund draufgehen. Der zweite Punkt bei diesem Wirkstoff ist, dass es einen Hot-Feet-Effekt hat, das heißt sie fühlen sich auf dem Hund nicht wohl, verlassen ihn schneller wieder und stechen gar nicht. Der Hautkontakt zum Hund reicht schon aus, um sie zu töten. Das Problem ist, dass diese Medikamente für Katzen tödlich sind, weil Katzen den Wirkstoff aufgrund eines fehlenden Leberenzyms nicht verstoffwechseln können.

Sollte ich das Medikament also besser nicht bei meinem Hund benutzen, wenn noch eine Katze im Haushalt lebt?

Das ist eine Frage der Organisation und hängt davon ab, wie eng Hund und Katze zusammenleben. Wenn ich es abends auftrage und die Katze nachts rausgeht, besteht keine Gefahr für die Katze. Man muss Hund und Katze für zwölf Stunden trennen. Das sollte man auch beachten, wenn man kleine Kinder im Haushalt hat. Es gibt Präparate sowohl für Katzen als auch für den Hund. Das ist aber nicht das, was ich bevorzuge. Ich will die Zecke gar nicht erst auf dem Hund haben.