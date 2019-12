Adventsaktionen in Glückstadt : Zahlreichen Angebote: Sternenzauber lockt in die Stadt

Das Highlight ist der Glückstädter Weihnachtsmarkt vom 13. bis 15. Dezember.

04. Dezember 2019, 16:39 Uhr

Glückstadt | Kaum naht die Weihnachtszeit, beginnt in Glückstadt wieder der Sternenzauber. Mit zahlreichen Angeboten zu Kultur, Shopping, Schlemmen und Märkten werden die Besucher in die Innenstadt gelockt. Dazu gehört auch mittlerweile traditionell das Aufhängen der Kinderwünsche am Weihnachtswunschbaum. Seit einigen Jahren übernimmt die FBS die Verteilung der Wunschzettel.

„130 Wunschzettel haben wir in diesem Jahr verteilt, zurück gekommen sind bisher rund 70“, erzählt FBS-Mitarbeiterin Sabine Schade und Geschäftsführerin Daniela Ruge ergänzt: „Bisher haben wir noch immer alle Kinderwünsche erfüllen können.“ Die Wünsche wurden jetzt von den Mitarbeitern der FBS und Glückstadt Destination Management und Mitgliedern des Lions-Club Glückstadt am Baum in der Tourist-Information aufgehängt.

Die Glückstädter können sich die Wünsche jetzt pflücken und den Kindern erfüllen. Die Päckchen mit den erfüllten Wünschen werden in der Tourist-Information gesammelt und kurz vor Weihnachten ausgegeben.

Sollten wider Erwarten nicht alle Wunschzettel gepflückt werden, springt der Lions-Club ein und besorgt die restlichen Geschenke. Ebenfalls in der Tourist-Information gesammelt werden zurzeit Nikolaus-Stiefel für die Aktion „Stiefel gesucht!“.

Die abgegebenen Kinderstiefel werden an teilnehmende Glückstädter Einzelhändler weitergegeben, die diese mit kleinen Überraschungen füllen. Am Nikolaustag können die Kinder ihre Stiefel dann in den Auslagen der Geschäfte suchen und abholen. „Wir konnten in diesem Jahr noch mehr Einzelhändler für diese Aktion gewinnen“, freute sich Ann-Kathrin Witzdam vom GDM.

Auch an der Sterntaler-Aktion beteiligten sich in diesem Jahr noch mehr Geschäftsleute. Sterntaler werden ab einem Einkauf von 25 Euro von den teilnehmenden Geschäften ausgegeben und bieten die Chance auf einen von vielen Gewinnen, die am Ende der Weihnachtszeit ausgelost werden.

Zusätzlich zu diesen Aktionen bietet sich im Sternenzauber die Möglichkeit zum Besuch von vielen Konzerten, Vorträgen, Lesungen oder Kreativaktionen. Die Flyer mit dem vollständigen Programm liegen in vielen Geschäften und Institutionen aus.

Außerdem findet am dritten Adventswochenende, von Freitag, 13. bis Sonntag, 15. Dezember, wieder der Glückstädter Weihnachtsmarkt statt mit vielen Ständen rund um weihnachtliche Dekorationen und Geschenkideen, sowie Leckereien. Und im Glückstädter Adventskalender haben sich die Geschäftsleute wieder viele Überraschungen für ihre Kunden ausgedacht – vom Glühwein zum Einkauf bis zu Rabatten zur Weihnachtszeit.