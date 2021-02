Corona im Kreis Steinburg : Zahl der Infizierten steigt auf insgesamt 1322

Aktuell sind 120 Menschen positiv auf das Coronavirus getestet.

Sieben neue Corona-Fälle sind am Wochenende im Kreis Steinburg hinzugekommen. Wie Kreissprecherin Sonja Wilke am Sonntagnachmittag (14. Februar) mitteilte, gab es bisher 1322 positiv bestätigte Fälle gegenüber 1315 am Freitag. Von diesen 1322 Fällen sin...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.