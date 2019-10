Statistische Erhebung : Zählen für Deutschland

von Joachim Möller

24. Oktober 2019, 16:56 Uhr

Deutschland ist EU-rechtlich verpflichtet, die Volkszählung vorzunehmen. Mit dieser statistischen Erhebung wird ermittelt, wie viele Menschen in Deutschland leben, wie sie wohnen und arbeiten. Viele Entscheidungen in Bund, Ländern und Gemeinden beruhen auf Bevölkerungs- und Wohnungszahlen. Durch den Zensus stehen die Einwohnerzahlen der Gemeinden, der Länder und der Bundesrepublik zur Verfügung. Die amtliche Einwohnerzahl ist Grundlage für zahlreiche rechtliche Regelungen: Zum Beispiel werden auf dieser Basis Wahlkreise eingeteilt, und auch die Stimmenverteilung im Bundesrat orientiert sich an den Einwohnerzahlen. Zudem werden Ausgleichszahlungen wie der Länderfinanzausgleich und der kommunale Finanzausgleich sowie EU-Fördermittel pro Kopf berechnet. Die Bundesbürger sind verpflichtet, sich an den Stichproben zu beteiligen. Sonst droht ein Zwangsgeld.