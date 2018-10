Party in Oelixdorf : Zack Zillis und DJ Burnett sorgen für Stimmung

Am Dienstag ist Party-Time in Oelixdorf: Wenn die Band Zack Zillis zu Gast ist, ist Stimmung garantiert.

von nr

26. Oktober 2018, 17:09 Uhr

Unter den Linden in Oelixdorf ist Dienstag, 30. Oktober, Schauplatz der nächsten „Ü 30 Live Party“. Mit dabei Zack Zillis, die Kult-Party-Band, die in diesem Jahr mit den Prinzen gemeinsam die Malzmüllerwiesen in Itzehoe gerockt haben. Beginn ist um 21 Uhr.

Zur Eröffnung, in der Pause und nach der Band legt DJ Ralf Burnett auf. Er spielt einen Mix aus aktuellen Charts, Rock, Pop und Partyklassikern – und freut sich auf Musikwünsche.

Im „Unter den Linden“ möchten Zack Zillis, die mit Sina Brandt aus Hohenlockstedt, Alex Focken aus Elmshorn und Stephan Vollbehr aus Wilster (ex. Illegal 2001) auch noch Bandmitglieder aus der Nachbarschaft am Start haben, ihr zehnjähriges Bestehen feiern. Mit Leidenschaft, Esprit und einer gehörigen Portion Humor begeistern Zack Zillis ihr Publikum, machen vor Hits von Nena, den Black Eyed Peas oder Pink nicht Halt. Mit Shows in Deutschland, Österreich, Schweiz, Schweden, Niederlande, Dänemark und Luxemburg zählen Zack Zillis zu den erfolgreichsten Partybands des Nordens, die nun auch auf ihrer 18 Gigs umfassenden „Inseltour“ vor rund 30 000 partybegeisterten Schotten und Engländern abgefeiert hat.

> Karten im Vorverkauf für 15 Euro (Abendkasse: 17 Euro) bei Wangos in Itzehoe sowie Unter den Linden in Oelixdorf. Ticket-Hotline: 04823/9204156.

> Der nächste Partytermin steht auch bereits fest: Die große Christmas Ü30 Party am 22. Dezember, Unter den Linden, mit DJ Ralf Burnett.