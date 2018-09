Yoga im Park für guten Zweck

von nr

05. September 2018, 12:23 Uhr

Unter dem Motto „Neues kennenlernen, einfach ausprobieren!“ bietet der Soroptimist International Club Itzehoe am Sonntag, 9. September, ein „Charity Yoga Event“ für die ganze Familie an. Treffpunkt ist der Cirencester-Park, bei Regen die Sporthalle der Kaiser-Karl-Schule. Von 8.30 bis 15.30 Uhr sind verschiedene Yoga-Stile im Angebot, darunter Hormon Yoga (8.30 Uhr), Hatha Yoga (11.30 Uhr) oder Flow Yoga (12.30 Uhr). Mitzubringen sind Yogamatte oder Decke. Für Getränke, Kuchen und Kekse ist gesorgt. Die Teilnahme kostet 10 Euro, der Erlös geht an das Frauenhaus.



Infos: www.clubitzehoe.

soroptimist.de