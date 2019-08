Tiere standen auf einem Deich : Wulfsmoor: Jäger entdecken tote Schafe

Nun soll untersucht werden, ob ein Wolf verantwortlich ist.

von Christian Uthoff

08. August 2019, 14:35 Uhr

Wulfsmoor/Heede | Nach vier Wochen ohne Nutztierrisse in der Region sind Mittwoch erneut zwei tote Schafe gefunden worden. Jäger hatten die Tiere, die zu einer Herde der Schäferei Belch gehören, in Wulfsmoor entdeckt, teilte Gabriele Belch mit. Fotos zeigen die zerrissenen Mutterschafe, eins davon im Wasser liegend. Untersucht werden soll,

ob ein Wolf die Schafe attackiert hat. Laut Belch seien die Jäger – sie gehörten nicht zu der Task Force, die den Wolf jagt – am Dienstagabend im Revier unterwegs gewesen, hatten später aber keine Wildtiere mehr beobachten können. Als sie am Tag danach erneut im Revier waren, um nach der Ursache zu suchen, entdeckten sie die toten Schafe. Sie standen laut Belch auf einem Deich. Von der Wasserseite aus hätten die Tiere aufgrund der Tide nicht eingezäunt werden können.