Taxi : „Wuff“– Einmal Tierarzt und zurück

vergrößern 1 von 2 Foto: Sagowski 1 von 2

In loser Folge stellen wir junge Unternehmen mit innovativen Ideen vor. Heute: Das „Steinburger Tiertaxi“.

Branko Kamenarovics Passagiere sind ziemlich haarig. Auf seiner Rückbank nehmen Hunde, Katzen oder auch mal ein Hamster Platz. Sein Taxi ist ganz allein für Tiere. „Ich fahre das einzige amtlich zugelassene Tiertaxi im Kreis Steinburg“, erklärt der Itzehoer. Im gesamten Kreisgebiet sorgt er dafür, dass Haustiere – ob Maus in Mehlbek, Schlange in Schenefeld oder Vogel in Fitzbek – sicher ans Ziel kommen.

Herrchen und Frauchen dürfen natürlich auch mit – Kamenarovic bringt die Vierbeiner aber auch ohne menschlichen Begleiter ans gewünschte Ziel. „Wenn ein Besitzer mal verhindert ist, muss er deshalb den Termin beim Tierarzt nicht absagen. Ich hole den Hund ab und bringe ihn auch wieder zurück.“ Ein Service, der von älteren Mitbürgern, die nicht mehr mobil sind, gerne genutzt werde. Aber auch jüngere Tierhalter zählen zu seinen Kunden, wenn sie beispielsweise kein Auto haben.

Die Idee dazu kam ihm vor eineinhalb Jahren, nachdem er einen Bericht über ein Tiertaxi im Fernsehen gesehen hatte. Er selbst könne gut mit Tieren umgehen, das musste er beim Kreisveterinäramt in einer Prüfung nachweisen. Mit Erfolg. „Also habe ich gedacht, dass ich es einfach mal versuche“. Kamenarovic bringt für seine tierischen Kunden ganz viel Zeit mit: „Das ist wichtig. Die Tiere müssen Vertrauen aufbauen.“ Mopsmischlingsdame Coco ist so ein Fall. Misstrauisch beäugt sie die Rampe, über die sie in den Laderaum des Taxis laufen soll. Um da reinzuspringen, sind ihre Beine nämlich zu kurz. Mit ein wenig Bestechung bricht aber auch das Eis beim störrischsten Hund. „Ich habe immer Leckerlis dabei, ohne Farb- und Konservierungsstoffe.“ Und wenn Bello und Co. dann immer noch bange ist, in das Taxi zu steigen, hat Kamenarovic einen Tipp: „Eine Decke von zuhause mit ins Auto legen. Der vertraute Geruch beruhigt die Tiere.“

In seinem klimatisierten VW Caddy Maxi steht außerdem eine Trinkschüssel für lange Fahrten bereit. „Nach spätestens einer Stunde brauchen Hunde Auslauf und bekommen Wasser“, so Kamenarovic. Sein Auto ist extra für Haustiere ausgerüstet. „Das Fahrzeug muss durch das Kreisveterinäramt abgenommen werden“, sagt er. Es gibt strenge Richtlinien für den Transport: Nach jeder Fahrt wird der Innenraum desinfiziert. Kutschiert werden die Haustiere entweder in einer Transportbox, oder – wenn sie diese nicht gewöhnt sind – mit speziellem Sicherungsgeschirr angeschnallt. Mit an Bord sind Gummihandschuhe, Desinfektionsmittel, bissfeste Handschuhe, ein Verbandskasten für Tiere, eine Einstiegshilfe für Vierbeiner, Decken, Brustgeschirr in verschiedenen Größen und auch eine aufblasbare Trage für verletzte Vierbeiner. „Ich bringe auch die Tiere von einem Unfallort zum Tierarzt beziehungsweise auch in die nächste Tierklinik, wenn es nötig ist“, sagt Kamenarovic. Und das rund um die Uhr: „Wenn ein Tier kurz vorm Sterben ist, darf man keine Zeit verlieren.“



>Kontakt:04821/889264 oder 0172/ 8828047

von Kristina Röhrs

erstellt am 15.Aug.2017 | 05:00 Uhr