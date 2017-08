Landwirtschaft : Wüchsiges Wetter und nasse Äcker

vergrößern 1 von 1 Foto: Gravert 1 von 1

Hält die Witterung heute, was der gute Wetterbericht verspricht, wird es ab dem Nachmittag wieder voll werden am Itzehoer Hafen. Lastwagen und Traktorgespanne werden dann erneut bis spät in die Nacht Getreide an den großen Siloanlagen der Firmen Trede & von Pein und Holsteinische Mühlenwerke Rusch anliefern. Nach mehreren Tagen Pause durch den Regen am Wochenende hoffen die Landwirte im Kreis nun auf einigermaßen stabiles Wetter für den Abschluss der diesjährigen Getreideernte. Bauernvertreter und die Itzehoer Mühlenbetreiber ziehen eine eher durchwachsene vorläufige Bilanz.

Ein Rekordjahr werde 2017 im Kreis Steinburg nicht mehr, sagt Philipp von Pein, Mitglied der Geschäftsführung bei Trede & von Pein. Gerste und Raps seien bereits abgeerntet, auch das Dreschen von Roggen und Weizen, dem wirtschaftlich wichtigsten Getreide in der Region, sei nun in den letzten Zügen. „Etwa 80 Prozent der Weizenernte ist eingefahren“, sagt von Pein. Die Mengen pro Hektar seien nicht überragend, aber „überraschend gut“ und lägen deutlich über den Ergebnissen von 2016.

Insgesamt „wüchsiges Wetter“, das heißt ohne lange Trocken- oder Kälteperioden, habe dem Getreide gutgetan, sagt auch Peer Jensen-Nissen vom Kreisbauernverband. Probleme bereite den Bauern aber das Wetter beim Ernten. „Die Landwirte müssen das Korn praktisch vom Acker klauen“, erklärt Jensen-Nissen. „Es gibt immer nur sehr kleine Zeitfenster, in denen es trocken genug ist.“ Dies sei zum Glück heute dank der „Schlagkraft“ großer Maschinen möglich, sagt Peter Lüschow, Kreisvorsitzender des Bauernverbandes. „Es wird ja gerne mal über die großen Maschinen geschimpft, aber die Bedingungen in diesem Jahr haben gezeigt, dass die ihre Berechtigung haben“, so Lüschow. „Vor 30 Jahren wäre bei so einem Wetter viel Getreide auf dem Halm verdorben.“

Das ist in diesem Jahr nicht passiert, mit der Qualität des Getreides sind die Experten zufrieden. „Deutlich besser als im Vorjahr“, sagt Johann Schierbrock, Geschäftsführer der Mühlenwerke Rusch. „Roggen und Weizen haben regional Mühlenqualität, das heißt sie eignen sich zur Verarbeitung zu Mehl. Fallzahlen und Proteinwerte sind als gut zu bezeichnen.“ Nach der Regenperiode der vergangenen Tage nehme die Qualität nun aber ab, sagt Philipp von Pein. Der Weizen, der jetzt noch auf dem Feld steht, werde vermutlich größtenteils zu Tierfutter verarbeitet, was Abschläge für die Erzeuger bedeutet.

Die mussten viele Landwirte auch wegen der relativ hohen Feuchtigkeit in Kauf nehmen. Sowohl bei Rusch als auch bei Trede & von Pein muss viel getrocknet werden, damit das Korn „lagerstabil“ in den großen Silos aufbewahrt werden kann. „Landwirte, die eine eigene Trocknung haben, übernehmen das selbst“, erklärt Peter Lüschow. „Aber natürlich gehen die Energiekosten auch dann vom Gewinn ab.“ Ohnehin könnten die Bauern mit dem Erlös beim Getreide nicht zufrieden sein. „Die Preise sind zwar etwas stabiler als 2016, aber insgesamt zu niedrig.“ Als „unbefriedigend für die Landwirtschaft“ bezeichnet Philipp von Pein die Situation am Markt. Gute Ernten in Russland und Osteuropa und der gegenüber dem Dollar kräftige Euro seien für zuletzt sinkende Preise im Welthandel verantwortlich. „Die Tendenz der Preise ist eher fallend.“

von Delf Gravert

erstellt am 23.Aug.2017 | 05:05 Uhr