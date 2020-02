Modernisierung der Stromnetze : Wrist bekommt neue Trafostation – mit Fernsteuerung

Rund 8,5 Tonnen wiegt die neue Station, die in diesen Tagen in der Bokeler Straße installiert wird.

Avatar_shz von nr

19. Februar 2020, 11:26 Uhr

Wrist | Im Zuge der laufenden Modernisierung ihrer Stromnetze erneuert die Schleswig-Holstein Netz AG (SH Netz) die Ortsnetzstation in der Bokeler Straße in Wrist. Die Maßnahme dient der Versorgungssicherheit der angeschlossenen Haushalte. Die Arbeiten haben in diesen Tagen mit der Lieferung des rund 8,5 Tonnen schweren Stationsgebäudes begonnen und sollen Mitte April abgeschlossen werden.

Die 2,80 Meter lange, 1,75 Meter breite und 1,65 Meter hohe Ortsnetzstation, die in Wrist zum Einsatz kommt, entspricht dem neuesten Stand der Technik und ist fernsteuerbar. „Der Vorteil dieser intelligenten Station ist, dass wir im Störungsfall schneller reagieren können, um die Kunden wieder ans Netz zu bringen“, erklärt Andre Linnenschmidt, Leiter des zuständigen Netzcenters von SH Netz in Dägeling. Die Ortsnetzstation wandelt die Mittelspannung in die in Niederspannungsnetzen übliche Spannung von 400 Volt um, die für die Versorgung der angeschlossenen Haushalte benötigt wird.

Kunden werden informiert

„Bei allen Arbeiten sind wir bemüht, die Einschränkungen durch den Tiefbau für die Anwohner so gering wie möglich zu halten und bitten um Verständnis“, betont Klaus-Dieter Bevers, Projektleiter Planung und Bau von Verteilnetzen bei SH Netz. Trotzdem könne es während der Bauarbeiten zu kurzzeitigen Beeinträchtigungen kommen. Bevers betont jedoch: „Sollten Abschaltungen der elektrischen Energie erforderlich sein, werden wir unsere Kunden in Wrist rechtzeitig informieren.“