Workshop: Ukulele für Einsteiger und Fortgeschrittene

von wz

10. September 2018, 10:45 Uhr

In diesem Semester finden bei der Volkshochschule Wilster gleich drei Ukulele-Workshops statt. Das bietet die Möglichkeit, das Instrument mit allen Möglichkeiten kennen und spielen zu lernen. „Das gitarrenähnliche Zupfinstrument hat einen hohen Spaßfaktor und sorgt auf Feiern und am Lagerfeuer gleichermaßen für Unterhaltung“, verspricht Dozent Thorsten Franck. Nach dem Einsteigerkurs, der vergangenen Sonnabend startete, wird das Erlernte am 20. Oktober noch mal aufgefrischt beziehungsweise vertieft und neue Griffe hinzugelernt. Der Kurs findet in der Zeit von 10 bis 13 Uhr statt. Der Aufbaukurs 2 am 1. Dezember ist für Fortgeschrittene Ukulele-Spieler gedacht und führt zu mehr Sicherheit im Umgang mit dem Instrument, er beginnt um 14.30 und endet um 17.30 Uhr. Alle Kurse finden in der Schulbücherei der Wolfgang-Ratke-Schule Wilster statt. Eigene Instrumente sind mitzubringen, es können aber auch Ukulelen ausgeliehen werden. Bitte bei der Anmeldung angeben.



> Die Kursgebühr beträgt 15 Euro,

Anmeldungen nimmt die VHS-

Geschäftsführerin unter

04823/9224940 entgegen.