Wolfsichtung in Friedrichskoog bestätigt

von Sven Raschke

erstellt am 04.Okt.2017 | 16:14 Uhr

Friedrichskoog | Die Wolfsichtung am Dienstag, 3. Oktober, in Friedrichskoog im Kreis Dithmarschen wurde nun durch das schleswig-holsteinische Wolfsmanagement bestätigt. Im Auguste-Viktoria-Koog im südlichen Kreisgebiet in der Region Marne filmten am frühen Dienstagmorgen Autofahrer das Tier, während es mit hohem Tempo vor dem Fahrzeug auf und neben der Straße entlanglief. Es handelt sich damit um den 43. eindeutigen oder bestätigten Wolfsnachweis in Schleswig-Holstein nach dem erstmaligen Nachweis eines wildlebenden Wolfes im Jahr 2007.