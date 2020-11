Schulverband Wilstermarsch : Wolfgang-Ratke-Schule: Neubauplanung geht weiter

Der Bauausschuss und der Vorstand stellen insgesamt Weichen für Baumaßnahmen 2021 an Grundschulen und Gemeinschaftsschule in Wilster und der Wilstermarsch.

von Ilke Rosenburg

03. November 2020, 15:50 Uhr

Wilstermarsch | Es geht weitert Richtung Neubau der Wolfgang-Ratke-Schule. Der Schulverbandsvorstand hat den Beschluss gefasst, der Entwurfsplanung zuzustimmen, allerdings mit einer Einschränkung. Der Architekt soll vorher die Pläne noch einmal hinsichtlich einer Schrägdach-Variante statt Flachdach überarbeiten. Auf die Vorteile von Schrägdächern gegenüber Flachdächern war in der Sitzung hingewiesen worden. Den Entwurf kreiche dann der Planer für Fördergenehmigungen ein.

Keine direkte Ablehnung

Zuvor hatte Schulverbandsvorsteher Walter Schulz darauf hingewiesen, dass die Neubauplanung in den Gemeinden diskutiert worden sei. Schulverbandsmitglieder hatten diesen Wunsch geäußert. Aus den Gemeindevertretungen heraus sei nicht direkte Ablehnung erkennbar, teilweise wohl aber Vorbehalte. Die Entscheidung generell werde im Schulverband gefasst, wohl aber wolle man auch Wünschen entgegenkommen. So wie die Vorstellung der Neubaupläne in Gemeinden, denn schließlich würden diese auch finanziell belastet.

Vorstellung der Pläne gewünscht

Das werde allerdings zeitlichen Vorlauf brauchen. Heiko Wiese, Leitender Verwaltungsbeamter, wies darauf hin, dass Corona-bedingt die Vorstellung frühestens im Frühjahr nächsten Jahres erfolgen könne. Und Delf Bolten, Vorsitzender des Schulverbandsbauauschusses fügte hinzu, dass alle Sitzungen, in denen es um die Schulbaupläne ging, öffentlich gewesen seien. Da hätte jeder die Chance gehabt, sich das anzugucken. Die Bauplanung an sich, sei durchdiskutiert, ergänzte Schulz.

Weitere bauliche Herausforderungen

Auf den Schulverband kommen weitere bauliche Herausforderungen zu, sowohl im Schulverbandsbauausschuss als auch im -vorstand ging es um Baumaßnahmen, die im nächsten Jahr eingeplant werden sollen. So soll 2021 in St. Margarethen der Anbau an die Mehrzweckhalle auf dem Grundschulgelände erfolgen. Dort entstehen ein Klassenraum sowie ein Geräteraum, um dem Platzbedarf gerade auch im Hinblick auf die Grundschülerbetreuung gerecht zu werden. 250.000 Euro werden dafür eingeplant. Auch mit dem Gedanken, gemeinsam mit der Gemeinde für eine Videoüberwachung auf dem Schulgelände zu sorgen, befasst sich der Schulverband. Immer wieder kommt es dort zu mutwilligen Zerstörungen.

Neue Beleuchtung und Fluchtturm

Am Grundschulstandort Wewelsfleth stehen Elektroarbeiten nebens Umstellung auf LED-Beleuchtung auch im Mehrzweckhallenbereich an. An der Wolfgang-Ratke-Schule steht neben der Neubauplanung und -umsetzung insbesondere der geforderte Fluchtturm für das Hauptgebäude an. 300.000 Euro werden als Kosten angesetzt. Den mache auch der auf dem Gelände entstehende Neubau nicht überflüssig, zumal auch weiterhin das Hauptgebäude ebenfalls genutzt werde – mindestens bis ins erste Obergeschoss. Zumal noch drei Jahre oder mehr ins Land gehen würden, bis der Neubau steht und bezugsfertig ist.

Flachdachsanierung fortsetzen

Für die Gemeinschaftsschule steht 2021 insbesondere die Fortsetzung der Flachdachsanierung an. Dort sollen zudem weitere interaktive Tafeln angeschafft sowie die Kameraüberwachung des Schulgeländes ausgeweitet werden.

Alle Baumaßnahmen sollen in den Haushalt 2021 aufgenommen werden, den die Schulverbandsversammlung in ihrer Sitzung verabschieden wird, die voraussichtlich am 9. Dezember stattfindet.