Sichtung bei Moordiek : Wolf tappt in die Fotofalle

Erstmals konnten Aufnahmen von einem Wolf gemacht werden.

von Delf Gravert

28. November 2018, 16:29 Uhr

Moordiek | Zum ersten Mal im Kreisgebiet ist in der Nacht zu Montag ein Wolf fotografiert worden. Das Tier wurde von einer automatischen Wildkamera, einer sogenannten Fotofalle, auf dem Gebiet der Gemeinde Moordiek erfasst und mehrfach abgelichtet. Am Mittwoch wurden unterdessen neue Angriffe auf Nutztiere in Rethwisch, in Horst und in den Moordörfern gemeldet. Was genau passiert ist, ist laut Jens Matzen, Koordinator der Wolfsbetreuer, noch unklar. Rissgutachter waren vor Ort, um Untersuchungen aufzunehmen.

