Einbrecher in Itzehoe : Wohnung am Albert-Schweitzer-Ring durchsucht und Bargeld gestohlen

Die Bewohnerin war einige Tage nicht zu Hause.

von Andreas Olbertz

10. Februar 2020, 12:17 Uhr

Itzehoe | Die Bewohnerin war ein paar Tage nicht zu Hause – und schon wurde in ihre Wohnung am Albert-Schweitzer-Ring eingebrochen. Über einen Balkon und dann durch ein Fenster drang der Täter in das Appartement ein. Er durchsuchte sämtliche Räume und entwendete aus einer Kommode einen Bargeldbetrag im unteren vierstelligen Bereich. „Ob er darüber hinaus weitere Dinge stahl, ist bis jetzt unklar“, so Polizeisprecherin Merle Neufeld. Befragungen in der Nachbarschaft erbrachten keinerlei Hinweise auf Tatzeitpunkt oder Täter. Nach Polizeiangaben muss sich der Einbruch zwischen 27. Januar und 7. Februar ereignet haben.

> Zeugen sollten sich bei der Kripo unter 04821/6020 melden.





Blaulichtmonitor

Was ist der Blaulichtmonitor?