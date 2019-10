Donnerstagabend in Itzehoe : Wohnhaus am Kremper Weg: Einbrecher stehlen Bargeld

Die Täter entkamen mit einem Betrag in vierstelliger Höhe.

von Delf Gravert

11. Oktober 2019, 13:54 Uhr

Itzehoe | Gewaltsam verschafften sich bisher unbekannte Täter am Donnerstagabend Zugang zu einem Wohnhaus am Kremper Weg. Wie die Polizei mitteilt, gelangten der oder die Täter vermutlich über den rückwärtigen Garten an der Bahnstrecke auf das Grundstück. Im Zeitraum zwischen 20.15 und 23.30 Uhr brachen sie dann eine Eingangstür auf und durchsuchten das Haus. „Aus dem Wohnzimmer stahlen sie einen vierstelligen Bargeldbetrag und entfernten sich in Unbekannte Richtung“, sagt Polizeisprecherin Merle Neufeld. Bisher gebe es keine Hinweise auf die Täter, so Neufeld. Sie bittet etwaige Zeugen, sich bei der Polizei zu melden.

Hinweise: 04821/6020.

