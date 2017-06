Neuer Ansatz : Wohnen im Kratt: Stadt macht’s selbst

vergrößern 1 von 2 1 von 2

Kehrtwende beim geplanten Wohngebiet im Kratt: Die Stadt prüft jetzt, ob sie das Vorhaben doch selbst umsetzen kann. Bisher war ein Investor gesucht, aber nicht gefunden worden.

Am Hang oberhalb des Freudentals sollen Grundstücke für rund 100 Häuser entstehen in einem Bereich, der zur Kleingartenanlage Eichtal gehört, aber größtenteils leer steht. Diskussionen über das Projekt hatte es zuletzt immer wieder gegeben, nun brachten es die Grünen auf die Tagesordnung im Stadtentwicklungsausschuss. Ihr Antrag: Das städtebauliche Konzept solle eine Ökosiedlung vorsehen, zudem solle es mindestens auf einer Teilfläche möglich sein, „Wohnformen in solidarischer Nachbarschaft“ zu realisieren.

Denn zwischen Ökologie und Ökonomie müsse kein Widerspruch bestehen, begründete Karl-Heinz Zander den Vorstoß der Grünen. Eine Ökosiedlung gebe es in der Stadt bisher nur im Bereich Osterloh, sie sei aber „ideal für so ein Gebiet wie Eichtal-Kratt“. Das erhöhe die Akzeptanz in der Bevölkerung und mache die Stadt attraktiver. Auch mit dem Angebot anderer Wohnformen könne die Stadt punkten.

Auf Zahlen setzte Berndt Doege von der UWI mit einem weiteren Antrag: Er wollte Erschließungskosten und mögliche Verkaufspreise ermittelt haben. Und: Die Stadt solle das Wohngebiet selbst umsetzen und nicht einen Investoren suchen.

Für solche Feinheiten, wie Grüne und UWI sie anpeilten, sei es zu früh, sagte Heinz Köhnke (CDU). „Wir müssen erst einmal auf den Weg kommen“ – und dazu sei zu klären, ob das Wohngebiet an dieser Stelle überhaupt umsetzbar sei. Darauf zielte der gemeinsame Antrag von CDU und SPD: Die Verwaltung sollte beauftragt werden, „die Möglichkeiten einer Erschließung des Baugebiets Eichtal-Kratt (B-Plan 96) unter eigener Trägerschaft zu prüfen“. Dabei solle „skizziert“ vorgestellt werden, welche Möglichkeiten es gebe, ökologische Belange zu berücksichtigen und wie sich das auf Grundstückspreise und Vermarktung auswirke.

„Begrüßenswert“ fand Bauamtsleiterin Bettina Bühse das Ansinnen, es selbst in die Hand zu nehmen. Das Projekt werde seit Jahren betrieben, das zweite Verfahren zur Suche nach einem Investoren läuft. Dabei geriet auch eine zusätzliche Kleingarten-Fläche östlich des Spökelwegs in den Blick, was für einige Irritationen sorgte (wir berichteten). Jetzt unterstrich Ausschussvorsitzender Sönke Doll (SPD), dass niemand vorhabe, Kleingärtner von dort zu vertreiben.

Ein Signal, wie weiter verfahren werden solle, sei unbedingt erforderlich, sagte Bettina Bühse. Dann würden Informationen aufbereitet und der Politik vorgelegt, damit Itzehoe ein neues Wohngebiet bekomme. „Daran krankt es“ – denn es gebe ständig Nachfragen. Was ökologische Aspekte angehe, habe die Stadt „einen ganzen Strauß von Möglichkeiten“ für Festsetzungen im Bebauungsplan. Eines aber gab die Bauamtsleiterin zu bedenken: Wenn die Stadt die Grundstücke selbst vermarkten wolle, dürfe sie die Latte nicht zu hoch setzen.

Mehrfach wurde der Wunsch geäußert, die Anträge zu einem gemeinsamen zusammenzufassen. Das gelang nicht, der Antrag der großen Koalition wurde schließlich gegen die UWI-Stimme verabschiedet. Dennoch solle das Wohngebiet als Gemeinschaftsprojekt vorangetrieben werden, sagte Doll. „Ich hoffe, dass wir Fahrt aufnehmen können.“

von Lars Peter Ehrich

erstellt am 29.Jun.2017 | 05:00 Uhr