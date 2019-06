Schuljahr beendet. Die lieben Kleinen oder nicht mehr ganz so Kleinen bringen Zettel mit Zahlen darauf nach Hause. Nicht alle davon erfreuen die Eltern – so ist es in der Zeugniszeit, so wird es auch gestern wieder gewesen sein. Manch einer wird sich auf den berühmten Hosenboden setzen müssen. Heißer Tipp: Jeden Tag ein wenig lernen statt alles auf einmal zu verschieben. Schöne Ferien!