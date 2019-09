Bidla Buh im Colosseum Wilster : Wogen der Begeisterung beim SHMF-Gastspiel

Grandioser Festival-Auftakt für Wilster. Bei Bidla Buh hielt es das Publikum nicht mehr auf den Stühlen.

02. September 2019, 14:33 Uhr

Wilster | „Mehr geht nicht – Bidla Buh auf Welttournee“, der Titel war Programm. Mehr ging wirklich nicht im ausverkauften Colosseum Wilster bei der Premiere des Schleswig-Holstein Musik Festivals (SHMF).

Aftershow-Party in Büsum

Die Zuhörer kamen aus dem ganzen Land. So wie Annemarie und Philipp aus Büsum und in der ersten Reihe sitzend. Hans Torge Bollert, als Musiker für Gesang, Trompete und alle anderen Instrumente verantwortlich, lud sich, seine beiden „Brüder im Geiste“ Olaf Klindtwort (Gitarre und Gesang) und Jan-Frederick Behrend (Schlagwerk und vieles mehr) sowie die 530 Konzertbesucher unter deren Gelächter nach Büsum zur After-Show-Party ein.

Wilster feierte das erste Konzert als Spielstätte beim SHMF und begeisterte nicht nur das Publikum, sondern auch die Sponsoren.

Zitat : Die Hütte ist voll, wir sind mit offenen Armen empfangen und vom Regionalverein und den Landfrauen der Wilstermarsch toll unterstützt worden. Jeanette van Beek, Geschäftsführerin der SHMF-Sponsorengesellschaft

Ob mit dem „Blasebalgfitnessorchester“, dem „Koffermarimbaphon“ oder dem „Busen-Blues“ – der Funke war bereits bei der Titelmusik von „Star Wars“ auf das Publikum übergesprungen, das es zeitweise nicht mehr auf den Stühlen hielt.

Duft von Kuhstall und Wiese

„Hallo Wilster!“ – Hans Torge Bollert schritt mit seinem 40er-Jahre-Mikrophon die „Colo-Showtreppe“ runter, atmete „den Duft von Kuhstall und Wiese“ ein und hatte damit die Lacher erneut auf seiner Seite.

Beatles-Songs mit deutschen Texten, Jan-Frederick Behrends Version von „Ein bisschen Frieden“ und Hans Torge Bollerts Vorstellung sämtlicher Blasinstrumente kamen in Wilster gut an.

Die Stimmung brandete zum Höhepunkt, als Bollert seine Elisabeth, das kleinste Klavier der Welt, ins Spiel brachte. Das von der Zuhörerschaft gesungene „Dat du mien Leevsten büst“ beeindruckte den Musiker, der dann stimmlich Herbert Grönemeyer und Udo Lindenberg gleichzeitig das plattdeutsche Lied anstimmen ließ.

Zitat: Für das erste Mal passt das hier in Wilster alles sehr gut. Hans-Werner Speerforck, Vorsitzender Regionalverein

Ebenso Bürgermeister Walter Schulz, der gemeinsam mit dem Vorsitzenden des Regionalvereins das Konzert organisiert hatte. „Die Sponsorensuche war nicht leicht, aber alle sind jetzt begeistert“, sagte er. Und alle waren sich auch nach der SHMF-Premiere einig: „Nächstes Jahr wieder.“ Dazu bedürfte es aber noch mehr finanzieller Unterstützung, und die Verantwortlichen hoffen nun , dass die bislang 16 Unterstützer aus der Region dabeibleiben werden.

SHMF in Wilster angekommen

Die waren übrigens ebenso hingerissen von Bidla Buh wie die Zuhörer. Darunter auch Florian Frisch, ehrenamtlicher Mitarbeiter in der kirchlichen Jugendarbeit. Er hatte vor dem Konzert noch Dienst in der „offenen Kirche“ – veranstaltet von der Kirchengemeinde Wilster anlässlich des SHMF-Konzerts – und war gespannt auf Bidla Buh. Er kannte die Hamburger Musiker nicht und freute sich, dass das Musikfestival endlich auch in Wilster angekommen ist.

„Ein tolles Konzert“, bescheinigte er bereits in der Pause, wie viele andere auch. Die Landfrauen boten Käsespieße zur Stärkung an und das Colosseumsteam hatte sich auch im Außenbereich auf die heißen Temperaturen mit kalten Getränken vorbereitet.

Mit Beethovens „Toccata“, Mozarts „Nachtmusik“, Piazollas „Liber-Tango“ und Variationen vom „Kleinen grünen Kaktus“ kam auch der klassische Teil nicht zu kurz. Ein rundum gelungener Festival-Einstieg für die Marschenstadt.