Stadtteil im Gespräch : Wochenmarkt für Glückstadt-Nord

Sehr sachlich ging es zu auf der jüngsten Sitzung des Stadtteilbeirates in Glückstadt-Nord. Eingeladen hatte Olga Schill vom Quartiersmanagement. Neben den Beiratsmitgliedern waren auch viele Bewohner des Stadtteils zu der informativen Sitzung gekommen.

Zunächst wurde ein neues Mitglied in den Beirat gewählt: Carlo Torregrossa hatte Interesse bekundet, mitarbeiten zu wollen. Das sei gut und auch notwendig so, erklärte Olga Schill, da immer wieder einige Mitglieder unentschuldigt den Sitzungen fernbleiben und so eventuelle Entscheidungsfindungen blockieren. Je mehr Mitglieder da seien, umso einfacher sei es, dennoch Abstimmungen vorzunehmen. Außerdem wurde vorgeschlagen, säumige Mitglieder persönlich anzusprechen und das Interesse an der Mitarbeit abzufragen. „Ansonsten könnten diese Mitglieder vielleicht Platz machen, für neue Interessenten an unserer Arbeit“, schlug Olga Schill vor. Dann ging es an Einzelheiten.

Sperrmüll

Einmal mehr wurde in der Bürgerfragestunde der sich immer weiter ansammelnde Sperrmüll in den Straßen bemängelt. Eine endgültige Lösung konnte nicht gefunden werden. Lüder Busch vom Stadtbauamt schlug vor, noch einmal einen Informationszettel zur richtigen Sperrmüllentsorgung in mehreren Sprachen zu erstellen und zu verteilen.

Baumpflege

Auch in Fragen der Baumpflege gab es Kritik seitens der Anwohner. So würden Bäume, die augenscheinlich gesund seien, zur Abholzung ausgeschrieben, während offensichtlich kranke oder bereits abgestorbene Bäume nicht berücksichtigt würden. Ebenso sei der Baumschnitt mangelhaft, da einige Bäume mit ihrem Astwerk bereits so weit auf die Straße oder den Gehweg ragten, dass hier Probleme beim Passieren entstünden. Lüder Busch gab hierzu bekannt, dass eine Fachfirma damit beauftragt sei, den Baumbestand regelmäßig zu überprüfen und erforderliche Maßnahmen zu treffen. Er werde die Beschwerden weitergeben und für eventuelle Nachbesserungen sorgen, kündigte Busch an. Allerdings gab er auch zu bedenken, dass nicht jeder Baum allein aufgrund seiner Größe abzuholzen sei. „Gerade große Bäume haben ein so großes ökologisches Potenzial, dass man sie nicht einfach beseitigen kann“, sagte er.

Planung

Auch zur Frage der Parkplatzsanierung hinter dem Sportplatz gab Busch Auskunft: Die Sanierung fiele in das Vorhaben „Neue Mitte“. Hierfür sei aber noch kein konkreter Termin vorgesehen, bedauerte er. Zu weiteren Vorhaben in Stadtteil berichtete Olga Schill, dass die Planungen zur Spielplatzsanierung in der Flensburger Straße nun abgeschlossen seien. Es wurden kleinere Nachbesserungen in Bezug auf die Barrierefreiheit und Einbeziehung behinderter Kinder gemacht, so dass nun mit dem Bau begonnen werden könnte. Zum Abriss eines Mehrfamilienhauses in der Stolpmünder Straße erklärte sie, dass der Antrag hierzu genehmigt sei, weitere Planungen seien aber noch nicht bekannt.

Einzelhandel

Besonders interessiert zeigte sich das Publikum an den weiteren Planungen zum Einzelhandel im Stadtteil. Der zeitweise eingesetzte mobile Einzelhandel in einem Verkaufswagen erwies sich nicht als Lösung. Der Versuch wurde abgebrochen, weil das Angebot auf zu geringe Resonanz gestoßen war. Jetzt suche man hier andere Wege. „Wir bleiben an dem Thema dran“, versprach Olga Schill. Aus dem Publikum kam hier der Vorschlag, zu versuchen, in Glückstadt Nord einen kleinen Wochenmarkt einmal in der Woche zu etablieren.

Laubcontainer

Positiv genutzt wurde die Laubsammelaktion. Zahlreiche Bürger hatten den mobilen Container an den vorab bekannt gegebenen Tagen genutzt (wir berichten).