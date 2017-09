Landwirtschaft : Wo Schafe ihre schönste Seite zeigen

vergrößern 1 von 1 Foto: Frauen 1 von 1

Bereits vor 100 Jahren haben sich Schafzüchter aus der Kollmaraner Marsch zusammengeschlossen, um die Zucht des Weißköpfigen Fleischschafes in einem Herdbuch zu dokumentieren und Auktionen durchzuführen. Danach schlossen sich weitere Züchter aus der Kremper-, Wilsteraner- und Seestermüher Marsch an. Heute hat der Herdbuchbezirk Südwestholstein 120 Mitglieder, davon 50 aktive Schafzüchter. Zum diesjährigen runden Geburtstag veranstaltet der Verein daher am Sonnabend, 23. September, von 12 bis 20 Uhr eine Jubiläumsschau in der Reithalle von Harm Thormählen im Ortsteil Langenhals, Selkweg 4.

Vorsitzender des Herdbuchbezirkes ist Karl-Dieter Fischer aus Sommerland. Zusammen mit seinem Stellvertreter Klaus Stajohann aus Neuendorf organisiert er die Veranstaltung. Um 12 Uhr beginnen die Körung und die Herdbuchaufnahme von 40 Tieren ab einem Alter von sechs Monaten. Fischer erklärt das Prozedere: „Die Schafe werden zuerst gewogen und aus dem Lebensalter wird die Tageszunahme errechnet. Dann wird mit Ultraschall die Fettauflage des Rückens gemessen. Idealerweise ist das Verhältnis von Fett zu Rückenmuskelfleisch eins zu vier, dann ist auch das Fleisch insgesamt intramuskulär gut mit Fett marmoriert.“

Eine Körkommission aus drei langjährig erfahrenen Zuchtleitern des Verbandes bewerten die Tiere dann äußerlich nach ihrem Eindruck in den Kategorien Wolle, Bemuskelung und Gesamterscheinung. Daraus ergibt sich eine Punktzahl und letztlich ein Zuchtwert, der sich in Prozentangaben zum Mittelwert der Rasse bemisst.

Ab 14.30 Uhr beginnt die Jubiläumsschau mit 60 Tieren aus elf Betrieben. Die Tiere werden in einem Vorführring gezeigt und von Karl-Dieter Fischer erklärt. Neben dem Weißköpfigen Fleischschaft werden die Rassen Schwarzköpfiges Fleischschaf, Texel, Suffolk und Charolais zu sehen sein, daneben noch kleinere Landschafrassen.

Nach Ansicht von Klaus Stajohann hat die Schafhaltung in den Elbmarschen an wirtschaftlicher Bedeutung verloren. „Es gibt zwar wieder eine größere Rassenvielfalt durch kleine Hobbyzüchter, aber nur noch wenige Landwirte halten Schafe als professionellen Betriebszweig. Diese bevorzugen überwiegend die Rassen Texel und Suffolk.“

Ab 18 Uhr beginnt dann die Auktion von 40 Tieren, die in einem Katalog aufgelistet sind. „Der Mindesteinsatz beträgt meist 200 Euro. In Schritten von 20 oder 30 Euro können Spitzenpreise bis 400 Euro erreicht werden“, weiß Fischer aus Erfahrung. Die Jubiläumsveranstaltung bietet auch für Nichtzüchter einen interessanten Einblick in die Vielfalt der Rassen und den Zuchtfortschritt. Schafhalter, die noch ein Vatertier für den Einsatz in ihrer Herde benötigen, können einen Bock nach ihren Wünschen und Vorstellungen erwerben. Der Eintritt zur JUbiläumsschau ist frei.