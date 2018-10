Innenstadt in Itzehoe : Wo finde ich Itzehoes Sehenswürdigkeiten ?

Das Stadtmanagement schlägt ein Konzept für ein neues Leitsystem zu den Sehenswürdigkeiten in der Stadt vor.

Wie wird das Wenzel-Hablik-Museum sichtbarer? Das war die Ausgangsfrage. Die Antwort könnte deutlich umfangreicher ausfallen: Inzwischen ist die Rede von einem ganz neuen, künstlerisch gestalteten Leitsystem zu den „Points of Interest“ (POI), also den Sehenswürdigkeiten, in der Stadt.

Es geht um den „nicht-motorisierten Individualverkehr“, wie es in der Vorlage für den Ausschuss für städtisches Leben hieß. Ein Projekt dafür habe es schon einmal gegeben, es sei dann immer größer geworden, sagte Stadtmanagerin Lydia Keune-Sekula. Ihr Büro war im Arbeitskreis ebenso dabei wie die Stadtwerke Itzehoe, die Verwaltung und die Aktiv-Region. Was vorgeschlagen wird, folgt nicht den üblichen Pfaden: „Wir leben in einem Schilderwald, der ist zum Teil total überflüssig“, so Keune.



40 000 Euro sollen investiert werden





Zudem sei er teuer im Aufbau und in der Unterhaltung, heißt es in ihrem Konzept. Dieses setzt verstärkt auf digitale Orientierung, denn vor allem gelte es, einen Zeitraum von fünf bis acht Jahren zu überbrücken, bis die große Mehrheit auch zu Fuß mit Hilfe des Handys den Weg finde. Das wurde im Ausschuss zwar angeregt diskutiert, das Vorhaben dann aber einstimmig gebilligt. Wenn es die Haushaltsberatungen übersteht, sollen im kommenden Jahr 40 000 Euro investiert werden, von der Aktiv-Region sind 12 500 Euro an Fördergeldern eingeplant.

Das System soll nicht nur zu den POI leiten, es soll auch die Stadt attraktiver machen. Einige Male hat das Stadtmanagement, das laut Keune die Umsetzung übernehmen kann, schon auf Zeichnungen der Itzehoer Grafikerin Marion von Oppeln zurückgegriffen, das soll auch jetzt passieren: „Das Gesamtbild soll künstlerisch anmuten, um damit zur Attraktivierung beizutragen und die Verbindung zum Künstler Hablik zu implizieren“, heißt es im Konzept. Gemalte Pläne der Innenstadt mit Informationen zu den POI sollen an drei bis fünf Standorten aufgestellt werden. Interessierte können mit dem Handy Codes scannen, um den Weg zu finden und noch mehr Informationen zu erhalten. Auch an den Strecken soll es „auf bestehender Trägerinfrastruktur“ oder an Hauswänden gemalte Hinweise geben. Auf den „relevanten Internetseiten“ und in der App IZ4You der Stadtwerke soll das System ebenfalls genutzt werden. Hinzu kommen gemalte Einzelansichten der POI von Museum bis Theater, die beispielsweise auch für Drucksachen verwendbar sind.



Entscheidung fällt im Rahmen der Haushaltsberatungen





Am Anfang steht eine Erhebung des Bestands. Dabei geht es auch um die Frage, ob Schilder an den Einfallstraßen erneuert oder ergänzt werden müssen. „Insbesondere die Schilder Itzehoe – Die Einkaufsstadt im Grünen und die Tafeln für das Parkleitsystem sind dabei zu betrachten“, heißt es im Konzept.

Zum Paket für den Ausschuss gehörte zudem der Wunsch des Hablik Museums, dass an der A 23 Richtung Süden ebenfalls ein Hinweis auf die Einrichtung aufgestellt wird wie auf der anderen Seite Richtung Norden. Dafür soll ein Zuschuss in Höhe von 5000 Euro fließen. Auch darüber – wie über das Leitsystem – wird erst in den anstehenden Etatberatungen für den Haushalt 2019 im November entschieden.