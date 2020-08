Itzehoe / Lägerdorf : „Wiwag“-Planspiel: Schüler des RBZ gründen Unternehmen

Mit dem Projekt Wirtschaftswochen des Unternehmensverbandes Unterelbe-Westküste simulierten Jugendliche des Regionalen Bildungszentrums Firmengründungen.

23. August 2020, 11:47 Uhr

Lägerdorf/Itzehoe | Es war wie im richtigen Wirtschaftsleben: Die einen verdienten kräftig, andere mussten Insolvenz anmelden. 15 Schüler des Regionalen Bildungszentrums des Kreises Steinburg (RBZ) simulierten bei einem gemeinsamen Projekt des Unternehmensverbandes Unterelbe-Westküste (UVUW) und der Holcim GmbH als Gastgeber im Planspiel „Wiwag“ (Wirtschaftswochen AG) Unternehmensgründungen.

Eine Woche lang sammelten die angehenden Fachabiturienten der Betriebswirtschaftslehre Erfahrungen als Unternehmer und erhielten dabei zugleich einen Einblick in das wirtschaftliche Leben. „Erstmals haben wir das Planspiel, das der Unternehmensverband über seinen gemeinnützigen Förderkreis seit vielen Jahren organisiert und finanziert, nicht nur unter Corona-Bedingungen,

sondern auch mit Schülern des Berufsbildungszentrums durchgeführt“, sagt Geschäftsführer Ken Blöcker.

„Wir haben unsere Räumlichkeiten gerne zur Verfügung gestellt, da wir nicht nur Zement fertigen, sondern immer wieder den Kontakt zu jungen Menschen suchen“, unterstreicht Holcim-Werkleiter Torsten Krohn. Damit die Schüler auch einen Einblick in betriebswirtschaftliche Zusammenhänge und Abläufe eines Unternehmens erhielten, wurden sie zu Beginn des Planspiels von Spielleiter Wolfgang Pfeffer von der Firma WP-Gesundheit aus Brunsbüttel über die

Aufgaben verschiedener Abteilungen informiert. „Dass im Planspiel Fehlentscheidungen getroffen werden können, ist durchaus gewollt und soll die Schüler auch mit der Situation konfrontieren, getroffene Entscheidungen zu rechtfertigen“, betont Pfeffer.

Im Rahmen des Spiels besetzten die Schüler in kleinen Gruppen die Positionen ihres Unternehmens und wurden so zum Finanz- oder Personalchef oder zum Sprecher der Geschäftsleitung. „Wir mussten Unternehmensziele formulieren und diese in Planungen und Entscheidungen umsetzen und die Ergebnisse tagesaktuell kontrollieren“, sagt Ema Gruzdyte, die als Geschäftsführerin des in Insolvenz gegangenen Rucksack-Unternehmens „Mochila“ tätig war. „Uns hat das Planspiel deutlich gezeigt, dass man nicht immer auf Nummer sicher gehen sollte, sondern auch mal etwas riskieren sollte“, ergänzt Elina Trabandt, die für das fiktive Unternehmen zum Personalvorstand gehörte. „Wir haben bei Entscheidungen einfach immer viel zu lange überlegt – das führte uns schließlich in den Ruin.“

Verschiedene Abteilungen der Holcim GmbH gaben außerdem Informationen aus der Praxis. Das sollte ein

besseres Spielverständnis ermöglichen. Zudem konnten

unternehmerische Probleme vor Ort mit einem Fachmann

geklärt werden. „Wie alle Planspiele war auch dieses mit einem hohen organisatorischen, personellen und finanziellen Aufwand verbunden“, sagt Blöcker. Es sei wichtig, junge Menschen rechtzeitig an wirtschaftliche Rahmenbedingungen heranzuführen und somit einen kleinen Beitrag zur Gewinnung von zukünftigen Führungskräften zu leisten. Denn: „Wer frühzeitig einen Einblick in die Unternehmenspraxis bekommt, der lässt sich auch leichter für Wirtschaftsfragen und Unternehmertum begeistern.“ Die Region brauche junge Menschen, die qualifiziert und bestens informiert in die Wirtschaft gehen.

Lob gab es zum Ende des Planspiels von Spielleiter Pfeffer: „Das war eine sehr anspruchsvolle Gruppe, die Dank ihrer Vorbelastung mit Wirtschaftsthemen sehr gut

zusammengearbeitet hat.“