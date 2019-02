Ausstellung in Glückstadt : Wissenswertes über die Marschbahn

„Die Marschbahn im Wandel der Zeiten“ heißt eine Ausstellung in Glückstadt, die im Gebäude der Stadtwerke eröffnet wird.

24. Februar 2019, 13:40 Uhr

Am Sonnabend, 16. März, um 11 Uhr eröffnen die Freunde der Marschbahn ihre Ausstellung zum Thema „Die Marschbahn im Wandel der Zeiten“ im Gebäude der Stadtwerke, Bahnhofstraße 1. Gezeigt werden Fotos, Dokumente, Karten und Exponate aus 175 Jahren Geschichte der Marschbahn.

Als die ersten Kilometer der Marschbahn vor 175 Jahren gebaut wurden, war die wechselvolle Geschichte der Bahnlinie noch nicht absehbar. Seit damals wurde die Strecke unzählige Male erweitert, modernisiert und angepasst. Am Anfang zog eine Dampflok die Züge, heute sind es moderne Elektro-Triebwagen. Mehrfach änderte die Marschbahn ihre Streckenführung, so manche Strecke wurde auch stillgelegt und geriet in Vergessenheit.

Damit das Wissen nicht verschwindet, kümmert sich der Verein Freunde der Marschbahn nicht nur um Erhaltung der Strecken und Fahrzeuge, sondern zeigt auch alte und neue Bilder in der Ausstellung, die bis zum 31. März laufen wird. Geöffnet hat sie jeweils am Wochenende von 14 bis 17 Uhr, der Eintritt ist frei.