Delegation in Asien zu Gast : Wirtschaftsförderer wollen Kontakte zu China ausbauen

Auf der China-Reise des Ministerpräsidenten ist auch die Wirtschaftsförderungsgesellschaft Egeb mit dabei.

von nr

19. September 2018, 11:45 Uhr

Seit zwei Jahren bahnen sich intensive Beziehungen zwischen der Wirtschaftsregion Dithmarschen/Steinburg und der chinesischen Provinz Sichuan an. Gemeinsam mit einer Wirtschaftsdelegation um Ministerpräsident Daniel Günther besucht Martina Hummel-Manzau, Geschäftsführerin der Egeb Wirtschaftsförderung, zurzeit die Partner in Chongqing und Chengdu, um die weitere Zusammenarbeit zu vereinbaren. Wer Interesse hat, kann die Stationen der Reise auf Instagram verfolgen. Die Egeb-Chefin postet dort täglich ihre aktuellen Eindrü-cke.

Vom 20. bis zum 22. September stößt dann eine Delegation unter Leitung von Wirtschaftsminister Bernd Buchholz in der Provinzhauptstadt Chengdu dazu. Während des Besuchs sollen Kooperationsanbahnungen unterschrieben und die Kontakte zu den Entscheidungsträgern intensiviert werden. Auf dem Programm unter dem Motto „Neue Seidenstraße“ stehen unter anderem der Besuch in einem Logistikzentrum und einer Messe sowie die Teilnahme an dazugehörigen Diskussionsforen, aber auch Gespräche mit Unternehmern vor Ort. Martina Hummel-Manzau trifft dort auch Personen aus Politik, Verwaltung und Wirtschaft wieder, die zuvor Brunsbüttel besucht hatten.

> Egeb in China: https://www.instagram.com/egeb_online/