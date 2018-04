Wirtschaftsdelegation lotet Kontakte in China aus

von Ralf Pöschus

China als Markt und Wirtschaftspartner lockt: Noch bis Sonntag hält sich eine Delegation aus Dithmarschen und Steinburg in Fernost auf, um dort Kontakte zu knüpfen. Hintergrund: Vor fast genau einem Jahr war in Brunsbüttel ein Memorandum unterzeichnet worden, das eine wirtschaftliche Zusammenarbeit zwischen der Schleusenstadt und Guang’an in der Provinz Sichuan zum Ziel hat. Im September 2017 besuchte eine Delegation aus China die Industrieregion um Brunsbüttel.

Nun sind Stefan Mohrdieck, Bürgermeister der Stadt und zukünftiger Dithmarscher Landrat, sowie Volker Jahnke von der Egeb-Wirtschaftsförderung mit Jörg Grimsmann (ESCD GmbH Brunsbüttel), Gudrun Gaus (Spedition F. A. Kruse), Andreas Buck (BST-Buck Systemtechnik GMBH, Brunsbüttel) und Gustav Tietje (CLC China Logistic Center GmbH, Itzehoe) in die Wirtschaftsregion um Guang’an gereist. Die Stadt mit 4,4 Millionen Einwohnern ist auf wirtschaftlichem Wachstumskurs. Ein idealer Partner, so Egeb-Chefin Martina Hummel-Manzau, um vielleicht auch im Industriegebiet der Schleusenstadt zu investieren.

Die Brunsbütteler Firmen ESCD und Buck Systemtechnik stellten sich beim offiziellen Empfang vor. „Dabei bekräftigten Brunsbüttel und Guang‘ an, den gemeinsamen Austausch intensivieren zu wollen“, berichtet Volker Jahnke aus China. Ebenfalls zu Besuchsprogramm gehörte ein Besuch der Berufsschule von Guang‘an. Dort gebe es, so Jahnke, bereits erste Kooperationsansätze. Bei einem Besuch in Linshui besichtigte die deutsche Delegation einige Unternehmen von Zulieferern der Autoindustrie.

Gestern trafen sie in Chongqing ein, der größten Stadt der Welt mit rund 30 Millionen Einwohnern und einer Fläche, die etwa der Österreichs entspricht. In der Stadt vereinbarten die Wirtschaftsförderung und Technologietransfer in Schleswig-Holstein (WTSH) mit der Chongqing Commerce Commission ein Memorandum über den Austausch von Wirtschaftskontakten und die Unterstützung bei Ansiedlungsinteressen. Für die WTSH gehören Kristian Hamel und Liang Yao der Delegation an.

„Persönliche Kontakte spielen eine große Rolle“, sagt Torsten Kähler von der Good Prospects Consulting GmbH in Molfsee. Stefan Mordieck hatte vor diesem Hintergrund bereits zwei Produkte aus Brunsbüttel für die Gastgeber in Guang’an im Gepäck: einen Wappenteller der Stadt von der Töpferei Claußen und Pralinen von Wagner. Zudem überreichte er ein Banner Brunsbüttels. Mohrdieck: „Solche symbolischen Akte entsprechen den chinesischen Gepflogenheiten und haben daher eine entsprechende Bedeutung.“ Inzwischen ist auch der neue Imagefilm des Chem Coast Parks bei Youtube eingestellt – mit chinesischen Untertiteln.