Neue Präsidentin : „Wir wollen etwas bewegen“

Stephanie Ebel ist jetzt neue Präsidentin der Soroptimistinnen in Glückstadt.

von Christine Reimers

22. November 2018, 10:47 Uhr

Stephanie Ebel ist die neue Präsidentin der Soroptimistinnen in Glückstadt. Der Vereinigung berufstätiger Frauen steht die 40-Jährige jetzt für zwei Jahre vor. Aufgewachsen in Wolfsburg, kam sie nach dem Abitur nach Glückstadt, um hier zu leben und in Hamburg zu studieren. Sie wohnte in der Zeit bei Sibylle Lindenberg, einer Freundin ihrer Eltern. So kam die junge Studentin in Berührung mit dem Club der Soroptimistinnen, den Sibylle Lindenberg in Glückstadt in den 90er Jahren mitgründete.

Ebel war schon als junge Frau offen für die Themen des Serviceclubs. Denn sie fuhr als Schülerin 1995 für ein Jahr nach Neuseeland. „Es war ein Schüleraustausch von Rotary“, erklärt sie ihre erste Verbindung zu einem Serviceclub. „Wir waren 14 Schüler, die ein Jahr lang als Gäste Deutschland in Neuseeland vertreten haben.“ Alle lebten während der Zeit in je drei verschiedenen Familien, trafen sich aber regelmäßig. „Und jeden Monat war Treffen bei den Rotariern“, sagt sie über ihre ersten Erfahrungen, die für sie „großartig“ waren. „Das Clubleben hat mich geprägt.“ Heute noch hat sie Kontakte nach Neuseeland. Auch bekam sie von dort schon Besuch.

Damals sei sie bei den Treffen der Rotarier das „Küken gewesen“ – und so war sie auch eine Zeit lang bei den Soroptimistinnen die Jüngste. Auch wenn sie erst 2008 in den Glückstädter Club eintrat, bekam sie zu Hause bei Sibylle Lindenberg vorweg viel mit. „Es war toll“, sagt sie zu dem, wie sie ihre inzwischen verstorbene Freundin eingebunden hatte. Wie diese, sagt heute auch Stephanie Ebel: „Wir wollen etwas bewegen.“

Jede Präsidentin der Soroptimistinnen gibt dem Club in ihrer Amtszeit etwas Persönliches mit. Für Stephanie Ebel – sie ist von Beruf Grafikdesignerin und Mutter eines dreijährigen Sohnes – ist ein Thema der Umgang miteinander. „Begegnen – Austausch – Verbinden – der Soroptimistische Geist“, nennt sie den Grundgedanken. Die Bandbreite geht für sie über „Aufmerksamkeit schenken, Interesse bekunden, Vernetzungen pflegen, bis hin zu Fühlen und Verbinden sowie Pläne schmieden, Wissen und Fähigkeiten einsetzen“.

Weiterhin geht es Stephanie Ebel um aktuelle Themen, die deutschlandweit bei Soroptimistinnen diskutiert und umgesetzt werden. So waren sie und weitere Frauen am Dienstag bei der Aktion „Gewalt gegen Frauen“ dabei. Die Soroptimistinnen gehen bundesweit noch weiter. Sie haben die „Orange Days“ vom 25. November bis 10. Dezember festgelegt – vom Tag gegen Gewalt an Frauen bis zum Tag der Menschenrechte. „In diesem Jahr läuft das meiste dazu auf Facebook und auf unserer Internetseite“, sagt Ebel. Für das kommende Jahr plant sie mehrere Aktionen.