Arbeit der Tafel in Itzehoe : „Wir weisen niemanden ab“

Seit gut 18 Jahren versorgt die Itzehoer Tafel jede Woche rund 1400 bedürftige Menschen mit Lebensmitteln, die sonst im Müll landen würden.

von Christopher Chirvi

06. April 2018, 05:00 Uhr

Klaus Studenski ist meistens als erster da. Gegen 6 Uhr öffnet er die Tür zum Kühlraum und füllt in Körbe, was da ist. Milchtüten, Würstchenpackungen, eingeschweißten Käse, Joghurtbecher. Dann bringt er die Waren in das nebenliegende Ladengeschäft und füllt damit die Kühltheken. „So kann ich in Ruhe auch die Mindesthaltbarkeitsdaten kontrollieren“, sagt der 67-Jährige. „Meistens bin ich spätestens um 10 Uhr fertig, dann ist alles eingeräumt.“ Klaus Studenski ist einer von etwa 100 ehrenamtlichen Helfern der Itzehoer Tafel. Mindestens zwölf der Ehrenamtler werden für eine Ausgabe benötigt, die zweimal in der Woche stattfindet. Heute sind gut 20 von ihnen da.

Die Armutsdebatte in Deutschland ist derzeit in vollem Gange. Erst in dieser Woche hat die Essener Tafel angekündigt, wieder ausländische Menschen aufzunehmen, nachdem sie seit Jahresbeginn Bedürftige ohne deutschen Pass abgelehnt hatte. Für die Itzehoer Einrichtung war eine derart drastische Maßnahme nie ein Thema.

Die Tafel in Itzehoe existiert seit mehr als 18 Jahren. Zweimal die Woche werden dort gespendete Lebensmittel, die sonst im Müll landen würden, an bedürftige Menschen verteilt. Etwa 500 Nutzer sind registriert, sagen Antoinette Deister und Andrea Ahmling, die Ausgabe und Verwaltung der Tafel leiten. Hinter diesen 500 Nutzern stehen etwa 1400 Menschen. 500 davon sind Kinder. Jeden Mittwoch und jeden Freitag um 11 Uhr beginnen die Ausgaben. „Feierabend ist dann, wenn nichts mehr da ist“, sagt Deister. Spätestens um 8 Uhr sind zuvor bereits die Mitarbeiter da, um die Waren zu sortieren und die Regale damit zu befüllen.

Foto: Chirvi

Heike Witt ist fast seit Anfang an dabei. Vor etwa 17 Jahren hatte sie einen Aufruf in der Zeitung gelesen und sich dann um das Ehrenamt beworben. „Damals wurde ich mit Kusshand genommen“, erinnert sich die 66-Jährige – „so wenige Helfer gab es. Wir haben mit ungefähr 20 Leuten begonnen.“ Es mache ihr aber bis heute Spaß, etwas Gutes zu tun und sich sozial zu engagieren, sagt sie. Und auch sie betont, dass all diese Lebensmittel, die die Regale nach und nach füllen, sonst weggeschmissen würden, wenn es die Tafeln nicht gäbe. „Dagegen müssen wir anarbeiten.“ In der Präambel der Grundsätze der Tafel Deutschland (zu denen auch die Itzehoer Einrichtung gehört) steht: „Ziel ist es, qualitativ einwandfreie Lebensmittel, die im Wirtschaftsprozess nicht mehr verwendet werden können, an Menschen in Not zu verteilen.“

Es sind vor allem Supermärkte, Bäckereien oder landwirtschaftliche Betriebe aus der Region an, die Lebensmittel spenden. Diese sortieren aus, was nicht mehr verkauft werden kann und lassen es von der Tafel abholen. Gespendet werden beispielsweise Waren, deren Mindesthaltbarkeitsdatum (nicht das Verfallsdatum) überschritten ist oder solche, die falsch etikettiert wurden. „Vor kurzem haben wir so eine Lkw-Ladung Kekse bekommen“, erzählt Andrea Ahmling. Organisiert wird der Fahrdienst von Klaus Jansen. Drei Fahrzeuge hat die Itzehoer Tafel, 42 Mitarbeiter fahren von montags bis freitags in rund 18 Touren die Spender an.

Aber auch die Tafeln untereinander helfen sich aus. Während sich der Durchgang vor der Tür an der Großen Paaschburg gegen halb elf langsam mit Kunden füllt, kommen zwei Ehrenamtler der Tafel Kellinghusen vorbei und bringen mehrere Kartons Fenchel vorbei. „Es besteht ein guter Austausch der Tafeln untereinander“, betont Antoinette Deister. Etwa 20 Minuten bevor die Ausgabe offiziell startet, dürfen diejenigen Mitarbeiter der Tafel, die selbst zum Kundenstamm gehören, durch die Gänge gehen und einkaufen. Und das sind nicht wenige. „Wir könnten fast jede Woche neue Helfer einstellen“, sagt Ahmling. Das sei jedoch nicht immer so gewesen. Vor allem mit dem Zustrom von geflüchteten Menschen ab 2015 habe die Bereitschaft zur Mitarbeit zugenommen – im Fahrdienst, bei der Reinigung, bei der Ausgabe oder als Dolmetscher.

Foto: Chirvi

Auch das musste sich zuerst entwickeln. Viele dieser Neu-Itzehoer hätten zunächst nicht verstanden, was die Tafel ist. „Einige dachten, wir wären Bedienstete der Stadtverwaltung“, sagt Ahmling. „Das hat sich aber schnell geändert. Auch weil wir inzwischen Übersetzer haben.“ Mittlerweile dient die Tafel für viele von ihnen auch als Ort der Kontaktpflege, andere fühlen sich durch eine Aufgabe stärker wertgeschätzt, sagt Deister. „Vielleicht haben sie aber auch einfach das Bedürfnis, etwas zurückzugeben.“ Manchmal kann diese Aufgabe sogar ein Sprungbrett ins Berufsleben sein. Ein ehemaliger Tafel-Kunde habe über seine Tätigkeit im Fahrdienst zunächst einen Praktikumsplatz bei einem Unternehmen bekommen – inzwischen macht er dort eine Ausbildung zum Kraftfahrer.

Als sich um 11 Uhr die Türen zur Tafel öffnen, betreten zunächst diejenigen den Laden, die mindestens 70 Jahre alt sind. Um lange Wartezeiten für sie zu vermeiden, haben sich die Betreiber der Itzehoer Tafel vor einiger Zeit für diese Variante entschieden. Danach geht es nach einem Nummernprinzip: Jeder Kunde bekommt bei seiner Registrierung eine Zahl zugewiesen, der Reihe nach geht es durch den Laden. Am Eingang steht die Zahl, mit der es heute losgeht. „Erfahrene Kunden wissen so natürlich, wann sie dran sind“, sagt Andrea Ahmling. Auch so würden lange Wartezeiten vermieden. Und noch einen Vorteil hat das System: Kaum jemand drängelt sich noch vor. „Streitigkeiten gibt es dank des Nummernsystems tatsächlich kaum noch“, sagt Antoinette Deister. Zu den registrierten Kunden kommen vereinzelt auch Obdachlose oder Bewohnerinnen des Frauenhauses.

Die Tafel ist sortiert wie ein kleiner Supermarkt. Es gibt Stände für Brot, Milchprodukte und Fleisch, Obst und Gemüse sowie Kekse und Kuchen. Dazu kommen je nach Jahreszeit Blumen oder andere Besonderheiten. Jeder Kunde kann sich dabei selbst aussuchen, was er mitnehmen möchte. Damit es fair abläuft, achten die Mitarbeiter lediglich darauf, wie groß die Familien sind und haben dabei gleichzeitig im Auge wie viel Ware da ist.

Foto: Chirvi

„Für den ‚Einkauf‘ zahlt jeder Kunde einen Euro – als Spende“, so Ahmling. Allein durch diese Gelder sowie durch Spenden kann sich die Einrichtung finanzieren. Und die Kosten sind nicht gering: Zu Raummiete, Versicherung, Strom- und Wasser kommen unter anderem die Anschaffung von Einrichtungsgegenständen, Verpackung und der Fuhrpark. Erfreulich ist es deswegen, wenn die Tafel große Spenden und Auszeichnungen erhält – wie den mit 1500 Euro dotierten Itzehoer Bürgerpreis des Vereins Neues Ehrenamt, der im vergangenen November verliehen wurde.

Vor allem habe dieser für Aufmerksamkeit gesorgt, betont Antoinette Deister: Aufmerksamkeit dafür, wie viele Lebensmittel weggeschmissen werden würden, wenn es die Tafeln nicht gäbe. Und Aufmerksamkeit dafür, dass heutzutage noch immer so viele Menschen auf eine Unterstützung wie die der Tafeln angewiesen sind.

Info:

Die Tafeln sammeln qualitativ einwandfreie Lebensmittel, die im Wirtschaftsprozess nicht mehr verwendet werden, und verteilen diese kostenlos oder gegen einen symbolischen Betrag an sozial und wirtschaftlich benachteiligte Menschen. Die Tafel Deutschland betreibt insgesamt 936 Tafeln in Deutschland mit 2000 Ausgabestellen. Diese unterstützen bis zu 1,5 Millionen bedürftige Menschen mit Lebensmittelspenden. Zu den Nutzern zählen Arbeitslose genau sowie Geringverdiener und Rentner. Dazu kommen Tafeln, die nicht dem Dachverband angehören. 1993 wurde die erste Tafel in Berlin gegründet.

Internet: www.tafel.de