„Wir spielen nicht mehr mit“

Glückstädter Detlefsenschüler wollen an Deck des Wilsteraner Segelkutters Fritz Lexow mit Jung und Alt über Klimaschutz diskutieren

von Anna Krohn

12. Juni 2019, 18:13 Uhr

Wilster/Glückstadt | Sie wollen wachrütteln, nicht mehr tatenlos zusehen, wie CO2-Emissionen weiter steigen, Plastikmüll die Meere verschmutzt und deren Lebewesen tötet, das allgemeine Konsumverhalten der Menschen das eigene Lebensumfeld bedroht – und die Erderwärmung kontinuierlich steigt. Nach „Fridays for future“-Demonstrationen und einer Müllsammel-Aktion wollen sich Mitglieder der Umwelt-AG und weitere Schüler aller Stufen des Glückstädter Detlefsengymnasiums auf eine weitere besondere Weise für den Klimaschutz stark machen. Jung und Alt wollen sie während der Matjeswochen informieren, mit ihnen ins Gespräch kommen und zum Nachdenken anregen.

Als Plattform dafür dient ihnen der historische Gaffel-Segelkutter „Fritz Lexow“ der Eheleute Ingeburg und Thomas Wulff aus Wilster. An Bord werden die Schüler ab heute, 16 Uhr, bis Sonntag, 20 Uhr, während der Matjesmeile im Binnenhafen dafür bereit stehen.

Gestern machten sich Julius Kaetel (17) aus Glückstadt, Vivian Eckelmann (15) aus Beidenfleth und Mathis Meyer (11) aus Blomesche Wildnis gemeinsam mit Eigner Thomas Wulff auf, den Segelkutter von dessen Liegeplatz in Kasenort nach Glückstadt zu fahren. Die Fritz Lexow macht jedes Jahr während der Matjeswochen im Glückstädter Hafen fest. Zufällig hatten Ingeburg und Thomas Wulff im Gespräch mit Glückstadts Grünen-Politiker Peer Rieck von den Aktivitäten der Schüler in der Umwelt-AG des Gymnasiums gehört, die in Pausen und in ihrer Freizeit daran arbeiteten, während der Matjeswochen möglichst viele Menschen auf das Thema Klimaschutz anzusprechen. „Ich habe gesagt, dass wir die Fritz Lexow als Diskussionsplattform zur Verfügung stellen würden“, sagt Thomas Wulff. Für ihn und seine Frau sei es wichtig, das Engagement der jungen Menschen zu unterstützen und gemeinsam für den Klimaschutz zu kämpfen.

Und so sorgte auch während der Fahrt nach Glückstadt das Thema für reichlich Gesprächsstoff. Die Umwelt-AG am Detlefsengymnasium gibt es seit einigen Monaten – die Jugendlichen unterstützen die schwedische Schülerin Greta Thunberg, haben sich auch in Glückstadt an „Fridays for future“-Demos beteiligt, zählten dabei bis zu 300 Teilnehmer. „Wir wollen auch zeigen, dass wir nicht die Schule schwänzen, sondern auch unsere Freizeit opfern“, betont Vivian Eckelmann. Zurzeit sind Abi-Ferien am Detlefsengymnasium, aufgrund der mündlichen Prüfungen – Zeit, die sie, Mathis Meyer und ihre Mitstreiter für die Vorbereitungen nutzen. Julius Kaetel ist wie einige seiner Mit-Abiturienten zwischen mündlicher Prüfung und Abiball ebenfalls dabei. Er ist begeistert, dass das Thema in der Öffentlichkeit so präsent geworden ist.

In ihrer Freizeit haben sich viele Schüler getroffen, um Banner für die Aktion im Binnenhafen zu gestalten. So wie beispielsweise „Generation Game Over“. „Wir spielen nicht mehr mit“, übersetzt Mathis Meyer frei, der übrigens auch noch eine Flagge mit „Wegkieken is ok keene Lösung“ beschriftet hat. „Wir wollen alle Altersgruppen ansprechen“, fügt Vivian Eckelmann hinzu. Außerdem sollen Reusen, gefüllt mit Plastikmüll, am Klüver der Fritz Lexow hochgezogen werden – als zusätzlicher Blickfang. Und die Jugendlichen haben einen Blätterbaum gefertigt. Auf die Zettel soll jeder Besucher schreiben, was er für den Umwelt- und Klimaschutz machen kann, und was er dafür bereits tut. „Wir wollen an Infotischen mit den Leuten ins Gespräch kommen“, sagt Eckelmann. Die Teams vor Ort werden von etwa 30 Schülern gebildet, die sich ebenfalls freiwillig meldeten.