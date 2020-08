Raser, Drängler, Geisterfahrer : „Wir sind hier nicht bei Cobra 11“ – Autobahnpolizei Elmshorn betreut etwa 96 Kilometer der A23

Schwere Unfälle, wie der im Juni von einem Geisterfahrer verursachte, müssen verarbeitet werden.

Avatar_shz von nr

04. August 2020, 14:17 Uhr

Elmshorn | Trümmerteile sind über die Autobahn 23 verteilt, zwei Fahrzeuge sind Ende Juni frontal kollidiert. Beide Fahrer sind tot. Einer der beiden Toten ist laut Angaben der Polizei der Geisterfahrer, der den Unfall verursacht hat. Er soll auf der Ausfahrt Schenefeld in verkehrter Fahrtrichtung auf die Autobahn gefahren sein.

Zuständig zwischen Eidelstedt und Heide

„Solche Bilder wird man nie vergessen, aber wir helfen den Kollegen, diese zu verarbeiten, um für die nächsten Einsätze bereit zu sein“, sagt Dirk Lippold, Dienstgruppenleiter bei der Autobahnpolizei Elmshorn. Etwa 96 Kilometer Autobahn betreuen die Beamten entlang der Autobahn 23 – vom Kilometer 2,6 in Hamburg-Eidelstedt bis zum Ende in Heide. 2647 Einsätze absolvierten die Beamten im Jahr 2018.

Mit 1497 entfallen 57 Prozent auf den Kreis Pinneberg.

Bundesweit jährlich 2000 Falschfahrer

Die Haupteinsätze sind mangelnde Ladungssicherung, Blechschäden, Geschwindigkeitsdelikte, Überschreitung von Lenkzeiten, aber auch schwere Unfälle – oftmals mit Toten. Geisterfahrer – offiziell Falschfahrer – sind ein eigener Themenkomplex. Statistische Zahlen gibt es keine. Lediglich das Bundesland Bayern führt eine offizielle Statistik. Bundesweit werden jährlich etwa 2000 Falschfahrer gemeldet.

Jeder Einsatz ist anders

„Jeder Einsatz läuft anders ab. Manchmal sind es nur Nuancen, die sich unterscheiden, aber wir müssen flexibel bleiben“, sagt Lippold. „Man darf nicht in Routinen leben und nur nach Schema F verfahren“, sagt sein Stellvertreter Marcel Mock. Daher sei das Handlungskonzept bei einem gemeldeten Falschfahrer Theorie, denn es sei vorher nicht klar, in welchem Zustand sich die Person befinde.

„Wichtig ist eine klare Funksprache, damit jede Einsatzkraft weiß, worum es geht und wo sich der Fahrer befindet“, erläutert Lippold. Dann stehe die „Gefahrenminimierung für den nachfolgenden und Gegenverkehr im Fokus.“ Lippold sagt:

„Wir rechnen mit dem Schlimmsten. Wir fahren niemals einem Falschfahrer hinterher. Wir sind nicht lebensmüde.

Und weiter: „Unser Ziel ist die Gefahrenabwehr, ohne Risiken einzugehen. Wir sind hier nicht bei Cobra 11“, erläutert der Dienstgruppenleiter.

Um einen Falschfahrer zu stoppen, fahren die Polizisten üblicherweise zwei Ausfahrten weiter, um den Verkehr zu stoppen. „Wenn wir einen Lkw vor Ort haben, versuchen wir, diesen als Barriere einzusetzen“, erläutert Lippold. Fahrer in den vorderen Fahrzeugen werden aufgefordert, diese zu verlassen und sich hinter der Leitplanke in Sicherheit zu bringen. Etwa 300 Meter vor der Barriere aus Autos wird ein Streifenwagen quer gestellt.

Luft aus den Reifen lassen

So genannte „Stop Sticks“ kommen zum Einsatz. Spitze Röhrchen bohren sich beim Überfahren in den Reifen. „Die Luft entweicht langsam. Wir riskieren so keinen Unfall“, berichtet Lippold. Üblicherweise würden Falschfahrer aber stoppen, wenn sie die Polizei sehen. Diese versucht parallel zur Sperrung in der richtigen Fahrt auf Höhe des Geisterfahrers zu kommen, diesen auf sich auf sich aufmerksam zu machen und zum Anhalten zu bewegen. „Wenn es jemand auf die Autobahn schafft, knallt es fast immer. Meistens haben wir ein erhebliches Schadensbild. Auch mit Toten.“

BILD

Oft sei Orts-Unkenntnis der Grund für die Geisterfahrt. Wer selbst falsch auf eine Autobahn auffahre, solle möglichst sofort den Haltestreifen anfahren, das Auto anhalten, sich hinter den Leitplanken in Sicherheit bringen und die Polizei verständigen.

„Die Nachbearbeitung einer Geisterfahrt ist der wichtigste Punkt für uns“, sagt Lippold. Das gelte für den Austausch mit Rettungsdiensten, Feuerwehr und Polizei, aber vor allem auch das Aufarbeiten der Einsätze. Lippold weiß:

Man muss gefasst sein, Menschen zu sehen, die nicht mehr wie Menschen aussehen. Damit muss man umgehen können.

Er betont auch: „Unser Dienstherr stellt uns viele Hilfen zur Verfügung. Die Aufarbeitung ist wichtig, damit man das ganze nicht mit nach Hause nimmt.“

Marcel Mock leitete bei dem Unfall mit zwei Toten die Nachbesprechungen. „Wir verbringen extrem viel Zeit miteinander. Es mag übertrieben klingen, aber man sorgt sich um seine Kollegen wie um Familienmitglieder. Man merkt den anderen an, wenn etwas nicht stimmt“, erläutert er.

Nach schweren Unfällen werden die Kollegen zumeist direkt in den Feierabend entlassen.

„Wenn so ein Einsatz vorbei ist, ist bei jedem der Akku leer“, erläutert Lippold und lobt die Arbeit der Freiwilligen Feuerwehren: „Das kommt oftmals zu kurz. Sie helfen freiwillig. Tag und Nacht müssen sie ihre Frau und ihren Mann stehen. Die Zusammenarbeit klappt hervorragend. Auch mit dem Technischen Hilfswerk.“

Überwiegend positive Reaktionen

Jesko Teetz war bei dem Unfall in Schenefeld als einer der ersten am Unfallort: „Man ist schon froh, wenn Feuerwehr und Krankenwagen vor Ort sind. Dann können wir uns auf unsere Ermittlungsarbeit konzentrieren.“

Während vielerorts über Angriffe auf Einsatzkräfte berichtet wird, machen die Elmshorner Beamten eher positive Erfahrungen. „Die Menschen sind meistens froh, wenn wir vor Ort sind“, sagt Sergio Coskun. Allerdings müsste im Einsatz immer mit Gefahren gerechnet werden.

„Das Gefahrenpotenzial auf der Autobahn ist sehr hoch“, sagt Luca Dethling. Die Kollegen nicken. „Die Menschen reagieren nicht mehr auf Sperrmaterial“, sagt Cashun. Mock ergänzt:

„Man muss es erstmal erlebt haben, wenn man auf dem Seitenstreifen steht und Autos mit 80 oder 100 Kilometer pro Stunde an einem vorbeirasen“.

Lippold spricht von Gefahrenradar: „Wir müssen Situationen einschätzen und dürfen nicht hektisch werden. Wir müssen immer darauf achten, auf der Autobahn keine Fehler zu machen.“ Oftmals werde zur Sicherheit aller beteiligten die Autobahn gesperrt. „Der sicherste Moment ist, wenn der Verkehr steht, aber das ist nicht komplett ohne Risiko“, erläutert Mock. Denn immer häufiger würden Sperrungen missachtet. „Wenn Stopp ist, ist Stopp“, macht es Lippold deutlich.