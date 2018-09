Wildschweine Itzehoe : „Wir schützen unser Eigentum“: Wildschwein-Zaun um Schulgelände

Die Wolfgang-Borchert-Gemeinschaftsschule hat einen Zaun um ihr Gelände gebaut, um es vor Wildschwein Besuchen zu schützen.

von Delf Gravert

21. September 2018, 13:38 Uhr

Sie kamen nicht nur einmal: Immer wieder wurden seit vergangenem Herbst die „typischen Furchen“ auf dem Sportplatz der Wolfgang-Borchert-Gemeinschaftsschule (WBS) festgestellt, berichtet Schulleiter Sven-Eric Leisner. Wildschweine aus dem angrenzenden Lehmwohld gingen offenbar auf dem Schulgelände auf Nahrungssuche. Das birgt das Risiko von potenziell gefährlichen Begegnungen zwischen Schwarzwild und Schülern. Deshalb hat die Stadt das Gelände nun mit einem knapp 400 Meter langen, massiven Metallzaun umgeben, um die Schweine künftig auszusperren.

„Wir schützen unser Eigentum“, sagt Bürgermeister Andreas Koeppen. Die Stadt habe auf das regelmäßige Auftreten der Wildschweine rund um die Schule reagiert und gewährleiste mit dem 1,60 Meter hohen Zaun die Sicherheit der Schüler. Zuvor waren bereits Merkzettel zum Verhalten bei Wildschweinbegegnungen verteilt worden. „Wir sind der Stadt dankbar, dass der Zaun noch vor dem Beginn der dunklen Jahreszeit fertig geworden ist“, sagt Leisner. Denn die Wahrscheinlichkeit, dass Schüler auf die tendenziell nachtaktiven Besucher treffen, steige nun wieder deutlich an.

Den Zaun an der WBS genehmigte der Bürgermeister als außerplanmäßige Ausgabe. Für das kommende Jahr werde in den Haushaltsberatungen auch das Geld für einen Zaun um das Schulzentrum am Lehmwohld beantragt, kündigt Heinz-Rüdiger George, Leiter der Umweltabteilung im Rathaus, an. Dort wurden bisher keine Wildschweine bemerkt, aber die Verwaltung wolle nicht abwarten, bis das erste Tier sich dorthin verirrt, so George. „Sicherheit geht vor“, ergänzt Bürgermeister Koeppen.