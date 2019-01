Rockkonzert in Itzehoe : „Wir rocken das“ – Festival gegen rechte Hetze

250 Besucher beim Benefizkonzert für die Organisation Sea-Watch.

von Ludger Hinz

06. Januar 2019, 13:57 Uhr

Metal, Rock und Schweiß – mehr als 250 Besucher verwandelten die Lauschbar am Wochenende in eine einzige (Hard-)Rock-Zone. Denn dort sorgte das Benefiz-Festival für ein volles Haus. Gespielt wurde an zwei Tagen für die Organisation „Sea-Watch“, die sich mit eigenen Schiffen der Rettung Geflüchteter aus dem Mittelmeer verschrieben hat.

Unter dem Motto „Wir rocken das“ in Anlehnung an Angela Merkels Ausspruch „Wir schaffen das“ griffen zehn Bands an zwei Abenden für den guten Zweck in die Saiten. Am zweiten Abend wurde das moderiert vom Stand-Up-Künstler und Moderator Moritz Neumeier, selbst Itzehoer.

Musikalisch war alles dabei, was in Itzehoe laut ist und Rang und Namen hat – von Nu-Metal mit „BraZing Bull“ über Stoner-Rock von „Loyft“ und Gitarrenrock mit „Alessio“ bis hin zu Rock-Pop-Jazz-Funk mit „Moritz Kruit & Band“, ergänzt durch einige Formationen aus Hamburg, Berlin und Rendsburg. Mit „Afrockaïne“ sorgte sogar eine Band aus Algerien für ein furios rockiges Finale.

Der Itzehoer Michael Hein kochte gemeinsam mit Lars Hansen für Bands und Helfer ein mehrgängiges Menü vom orientalischen Hähnchen bis zum veganen Gericht und Salaten. Mitorganisator Stefan Behncke von der „Booking-Agentur Hamburg“ freute sich unterdessen über ein „gutes Line Up, super Shows und klasse Stimmung.“ Sea-Watch gegenüber seien alle aufgeschlossen. „Es hätten auch noch viel mehr Bands gespielt.“

Nach den Vorkommnissen in Chemnitz habe er sich über rechte Hetze geärgert und das Veranstalterteam gegründet. „Die Lauschbar war sofort bereit mitzumachen.“ Sieben Sponsoren aus der Geschäftswelt haben das Spektakel finanziell unterstützt und Werbung gemacht. Da die Resonanz so gut ist, stellte Behncke bereits in Aussicht, die Veranstaltung woanders – vielleicht in Hamburg – fortzusetzen, „dann noch größer“.

Andreas Krey von Sea-Watch, der mit seinem Kollegen Hauke Heesch einen Merchandise-Stand mit T-Shirts, Aufklebern und Info-Material betrieb, freute sich über reges Interesse des Publikums. „Es ist super, dass der Laden voll ist“, sagte er, der selber vier Mal im Einsatz war und half, insgesamt 861 Menschen aus dem Wasser zu ziehen. „Der Rock'n'Roll und ,Sea-Watch' wollen beide die Welt verbessern. Heute haben wir das ein bisschen geschafft. Denn das Leben ist zu kurz, um anderen beim Ableben zuzusehen.“

Das fanden auch die Gäste. So rockten beispielsweise Nadine Paschen aus Münsterdorf und Nadine Basler aus Huje mit. „Eine super Initiative, toll umgesetzt“, sagte Nadine Paschen. „Auch was Sea-Watch betrifft, war es genau das Richtige“, ergänzte Nadine Basler.

Tim Engel, Sänger von „Brazing Bull“ schilderte seine Motivation, mitzumachen: „Wir kennen die Geschichte des Itzehoer Seenotretters Kai Anders, den wir gerne unterstützen. Deshalb war es für uns keine Frage, hier zu spielen“, sagte er.

Der Erlös wird in den kommenden Tagen bekannt gegeben. Gastgeber Irfan Yesil von der Lauschbar war begeistert: „Super, das sind Leute mit Herz.“