„Wir kämpfen um jeden Arzt“

In der Corona-Pandemie kommt dem Itzehoer Gesundheitsamt eine Schlüsselrolle zu, doch die Behörde ist personell unterbesetzt

von Joachim Möller

04. Oktober 2020, 16:23 Uhr

Itzehoe | Mehrere Massentests in Schulen, steigende Fallzahlen nach einer privaten Feier – ohne Alarmismus lässt sich nüchtern feststellen, dass die Corona-Pandemie den Kreis Steinburg seit zwei Wochen wieder stark beschäftigt. Die Verantwortlichen in der Kreisverwaltung blicken mit einiger Sorge auf die Entwicklung. Kurzfristig lässt sich die Lage bewältigen, mittelfristig fehlt Fachpersonal im Gesundheitsamt. „Wir müssen da deutlich etwas machen“, sagt Landrat Torsten Wendt – und hofft auf Unterstützung aus Kiel und Berlin.

Die aktuelle Strategie zur Bewältigung der Corona-Pandemie beruht vor allem auf zwei Säulen: Zum einen sollen die Bürger selbst durch die Einhaltung der allgemeinen Hygiene- und Abstandsregeln das Ansteckungsrisiko reduzieren. Zum anderen sollen Kontaktverfolgung und schnelle Testungen dazu führen, dass infizierte Personen zügig in Quarantäne kommen. Dies ist besonders wichtig, weil bisher viele Infektionen ohne Symptome bleiben. Die Betroffenen können also selbst gar nicht merken, dass sie möglicherweise ansteckend sind.

Der Zeitfaktor ist dabei entscheidend. Nur wenn die Kontaktverfolgung und die Tests zeitnah erfolgen, dämmen sie die Ausbreitung wirksam ein. Das bedeutet, die Umsetzung ist personalintensiv. „Wenn ein Einzelfall in einer Schule auftritt, muss in der Regel gleich die ganze Kohorte getestet werden“, erklärt Wendt. Wenn es ungünstig läuft, müssen solche Testaktionen sogar parallel stattfinden, wie kürzlich bei Corona-Fällen in der Waldorfschule Itzehoe und am Regionalen Berufsbildungszentrum.

„Wir waren in den vergangenen Monaten in der glücklichen Situation, dass wir nur sehr wenige positive Fälle hatten“, sagt Ines Gröner, Leiterin des Itzehoer Gesundheitsamtes. Nun sei deutlich erkennbar, dass die Fallzahlen steigen. Sie gehe davon aus, dass es diesmal keinen „Peak“, einen steilen Anstieg, geben werde, sondern eine kontinuierliche Zunahme. „Da müssen wir sehr vorsichtig sein, damit es nicht außer Kontrolle gerät, weil wir sonst die Kontaktverfolgung nicht mehr durchführen können. “

„Was die Schulen angeht, sind wir ja jetzt dabei, erste Erfahrungen zu machen“, sagt Gröner. In der ersten Pandemiephase im Frühjahr seien die Schulen komplett geschlossen gewesen. „Jetzt sehen wir, dass es zu ersten Infektionsfällen kommt und momentan können wir das alles noch schnell nachverfolgen und schnell Abstriche machen.“ Sie könne aber jetzt schon sagen: „Wenn das so weiter geht und sich noch potenziert, kommen wir schnell an eine Grenze, wo wir eben sagen müssen, das schaffen wir allein nicht mehr.“ Dann müssten Kräfte von anderen Organisationen hinzugezogen werden.



Gesundheitsminister verspricht Hilfe







Vier Einsatzteams für Testungen aufgestellt





Schon bisher habe in der Kreisverwaltung im Hintergrund „ganz schön getrickst“ werden müssen, um die Aufgaben der Pandemiebekämpfung stemmen zu können, sagt Landrat Wendt. „Das ging alles nur mit massiver Hilfe vom Klinikum und durch Mitarbeiter aus anderen Abteilungen der Kreisverwaltung in einer gemeinsamen Kraftanstrengung.“ Unterstützung kam auch vom Medizinischen Dienst der Krankenkassen (MDK), der medizinisches Personal zur Verfügung stellte. „Diese Mitarbeiter stehen uns nun leider nicht mehr zur Verfügung“, sagt Wendt. Die Sonderregelung lief zum 1. Oktober aus. „Wir brauchen diese Menschen aber eigentlich weiterhin.“ Dies habe er Landesgesundheitsminister Heiner Garg auch deutlich mitgeteilt, sagt Wendt. „Ich habe die Not aus Itzehoer Sicht geschildert.“ Der Minister habe ihm versichert, in Berlin sei ein Gesetz auf dem Weg, dass die Rückkehr der MDK-Kräfte ermöglichen werde.Er gehe davon aus, dass sowohl die Bundes- als auch die Landesregierung wissen, vor welcher Situation die Gesundheitsämter der Kreise und Städte stünden, sagt Wendt. Teilweise werde Tag und Nacht in den entsprechenden Behörden gearbeitet. „Wir müssen darauf achten, dass die Mitarbeiter auch Ruhezeiten bekommen, um wieder Kraft tanken zu können“, sagt Wendt.

Selbst medizinisches Personal zu finden, sei alles andere als einfach, berichten Gröner und Wendt. Stellenausschreibungen laufen. „Wir kämpfen um jeden Arzt“, sagt Wendt. Viele Mediziner wüssten aber gar nicht, dass es den öffentlichen Dienst überhaupt gebe. Er setze sich, wie andere, dafür ein, dass ein Pflichtpraktikum im öffentlichen Gesundheitswesen im Medizinstudium obligatorisch werde, sagt Wendt. Dies sei von Gesundheitsminister Jens Spahn aufgegriffen worden. Es hilft aber allenfalls mittelfristig.

Ein weiteres Problem sei die gerade für Ärzte eher unattraktive Vergütung. „Auch deshalb bekommen wir kaum Bewerbungen“, sagt Wendt. Hier müssen auf Ebene der Tarifverhandlungen Lösungen gefunden werden. „Dafür setze ich mich auch ein. Das ist allerdings nicht einfach, da es auch eine horizontale Lohngerechtigkeit geben muss.“ Vom Kommunalen Arbeitgeberverband sei eine Vorstellung zu dieser Situation entwickelt worden, die noch kommuniziert werden müsse.

Doch auch auf diesem Feld wird es vermutlich keine schnellen Lösungen geben. Als Sofortmaßnahme, um jetzt im Herbst handlungsfähig zu bleiben, setzen Gröner und Wendt erneut auf Unterstützung aus dem eigenen Haus. „Wir haben im Krisenstab beschlossen, dass wir vier Teams bilden mit Ärzten, Pflege- und Verwaltungskräften, die jeweils selbstständig eine größere Testaktion abarbeiten können“, sagt Wendt. Ein Team soll dabei immer in Reserve bleiben und sich erholen können. Gleichzeitig ist so gewährleistet, dass es Reserven gibt, falls ein Team krankheitsbedingt ausfällt.

Eine „Ermittlungsgruppe“ aus dem Infektionsschutz im Gesundheitsamt bildet den Kern jedes Teams, erklärt Gröner. „Die stellen beispielsweise bei einer Schule zunächst fest, wie viele Verdachtsfälle es gibt und planen dann die ganzen weiteren Aktionen.“ Bei der Durchführung von Tests und Kontaktverfolgung kommt dann auch Unterstützung aus anderen Abteilungen dazu. „Es haben sich Freiwillige aus der Kreisverwaltung dazu gemeldet und eine entsprechende Einweisung für bestimmte Tätigkeiten erhalten“, erklärt Gröner.

„Die Mitarbeiter werden dann bei Bedarf aus den jeweiligen Fachämtern herausgelöst“, sagt Wendt. Damit habe man bisher grundsätzlich gute Erfahrungen gemacht. „Das führt aber natürlich dazu, dass andere Arbeiten länger dauern.“ Dies sorge teilweise für Unmut außerhalb der Verwaltung, sagt Wendt. „Wenn wir dann erklären, dass wir eine Pandemie haben, stößt das nicht immer auf Verständnis.“

Gleichzeitig werde auch mit dem Klinikum weiter eng kooperiert. Auch die Bitte um Amtshilfe bei den Verwaltungen von Städten und Ämtern schließt der Landrat nicht aus, wenn sich die Situation weiter verschärft. Die Alternative wären letztlich erneute Einschränkungen des öffentlichen Lebens, wenn die Eindämmung nicht gelingt. Die Grenze ist klar bei 50 Fällen pro 100.000 Einwohner binnen einer Woche definiert. „Erste Einschränkungen wird es aber bereits nach dem Maßnahmenplan der Landesregierung bei einem Wert von 35 geben“, sagt Wendt. Ende der Woche lag der Wert im Kreis bei 12,2.