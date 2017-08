Itzehoe : „Wir haben keine festen Ziele“

vergrößern 1 von 3 Foto: Chirvi 1 von 3

Kennengelernt haben sie sich im südspanischen Roquetas de Mar, etwa 25 Autominuten von Almería entfernt. „Die Winter verbringen wir in der Sonne“, sagt Brigitte Dirks, „das tut uns einfach gut“. Im Sommer ist die 67-Jährige mit ihrem Mann Günther dann normalerweise im heimischen Wilhelmshaven oder sie fahren mit ihrem mobilen Heim gemeinsam durch Deutschland und das nördliche Europa. Und dann treffen sie sich auch regelmäßig ihre Spanien-Freunde, heute sind am Wohnmobilstellplatz auf den Malzmüllerwiesen zusammengekommen.

Entspannt sitzen die Wilhelmshavener an diesem Vormittag mit Angelika Teifel und Dieter Thoms aus Itzehoe sowie mit Renate und Ralf Pöppmann aus Dägeling zusammen. Thoms hat am Abend zuvor seinen 70. Geburtstag begangen. Während in einer Kneipe gefeiert wurde, haben Freunde und Familie seinen Wohnwagen mit bunten Ballons und Girlanden dekoriert.

„Wir ziehen Wohnmobilstellplätze in der Regel Campingplätzen vor“, sagt Thoms, der eine App auf seinem Handy hat, die ihm sagt, welcher Platz was bietet. Auf den Malzmüllerwiesen steht man das gesamte Jahr über gebührenfrei, die Entsorgung des Inhalts von Campingtoiletten kostet einen Euro, ebenso teuer ist das Auftanken von rund 80 Litern Frischwasser. Für die Stromversorgung haben die Stadtwerke 2013 vier Anschlüsse bereitgestellt, die Kilowattstunde kostet 50 Cent.

„Strom brauchen wir aber nicht unbedingt“, sagt Dieter Thoms und zeigt auf das Dach seines Wohnmobils. Große Solarplatten sorgen dafür, dass er auch längere Zeit autark leben kann – zumindest in der spanischen Sonne. „Für andere wäre es allerdings schön, wenn es mehr als vier Anschlüsse geben würde“, sagt Renate Pöppmann. „In der Regel stehen hier im Sommer zehn bis 15 Wohnmobile“, ergänzt ihr Ehemann Ralf. „Aber notfalls kann man sich auch einen Anschluss teilen. Wir Camper helfen uns gegenseitig.“

Nebenan parkt Hubert Bauer aus Trier – er hat sein Wohnmobil an die Stromversorgung angeschlossen. „Ich habe schon befürchtet, dass alle Plätze belegt sind, als ich ankam“, sagt der 62-Jährige. „Wenn es mehr davon geben würde, wäre ich auch bereit, mehr dafür zu zahlen.“ Mit einem Freund aus Augsburg ist der Rheinland-Pfälzer zum Wacken Open Air gekommen, die Nächte haben sie an der Itzehoer Schumacher Allee verbracht. Sie hätten zwar auch für das Camping auf dem Festivalgelände bezahlt, bei den Wetterbedingungen war ihnen die Fahrt auf den Platz allerdings zu riskant. „Unsere Frauen sind in Hamburg, die wollen wir nach dem Festival rechtzeitig wieder abholen. Da haben wir uns lieber für den Schotterplatz entschieden.“

Schon im Jahr zuvor hätten sie für die Festival-Nächte Itzehoe vorgezogen. „Der Shuttlebus fährt regelmäßig, gegenüber gibt es saubere und gepflegte Toiletten – und so ein paar Stunden Ruhe hier sind auch gar nicht schlecht.“ Vielleicht kommen sie auch im kommenden Jahr wieder, sagt Bauer. „Das entscheiden wir dann ganz in Ruhe nach dem Festival.“

Wo die Spanien-Freunde in einem Jahr sind, wissen sie jetzt noch nicht. „Wir haben keine festen Ziele. Wenn es irgendwo schön ist, bleiben wir stehen“, sagt Günther Dirks. „Und wenn das Gras zu hoch wird, fahren wir einfach wieder weiter.