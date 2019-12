Offene Ateliers in Hohenlockstedt : Winterfest am Hungrigen Wolf

Die Künstler am Hungriger Wolf in Hohenlockstedt öffneten ihre Werkstätten.

von Ludger Hinz

09. Dezember 2019, 13:38 Uhr

Hohenlockstedt | Nicht ganz so viele Besucher wie erwartet, aber dennoch rege künstlerische Aktivitäten und Einsichten in Arbeitsweisen – das Winterfest mit offenen Ateliers bei der Künstlergruppe Hungriger Wolf wurde in diesem Jahr zu einer eher besinnlichen Veranstaltung. An zwei Tagen kamen insgesamt etwa 130 Besucher, um zu gucken, zu staunen und mitzumachen.

Mit Kerzen, Schmuck und Blumen hatten die Gastgeber eine adventliche Atmosphäre erzeugt. „Unser Thema kam beim Publikum gut an“, freute sich Künstler Fred Manthei. An der Mitmachaktion von Künstlerin Heike Bauer beteiligte sich eine Handvoll Gäste, die Geschenkpapier für einen Adventskalender gestalteten.

Gut kamen auch die Werke von Gastkünstler Dave Turton an. Die naturalistischen, maritim gehaltenen Motive des Briten, der Land-, Wasser- und Stadtansichten präsentierte, fanden guten Anklang.

Durch Zufall entdeckten Renate und Lars Wiemeler aus Rendsburg mit ihren drei Kindern die Veranstaltung beim Vorbeifahren – und hielten an. „Es ist eine ganz offene und kinderfreundliche Atmosphäre, die wir hier angetroffen haben“, so Renate Wiemeler. „Das Gespräch mit den Künstlern regt zum weiteren Nachdenken an“, sagte Lars Wiemeler. „Wir wurden auch fürs nächste Mal eingeladen“, freute sich die Mutter.