Ausstellung in Schenefeld : Winterausstellung im Atelier Farbkasten

Ingrid Sach lädt in die Bergstraße 17a ein.

von Kristina Mehlert

21. November 2018, 16:02 Uhr

Farben haben Ingrid Sach aus Kellinghusen schon immer fasziniert und inspiriert. Bereits in ihrer Jugend begann die heute 67-Jährige damit, ihre Gefühle mit Farbstiften, Deck- und Ölfarben sowie mit bunten Stoffen und Wolle auszudrücken.

„Als Kind habe ich Karikaturen von meinen Klassenkameraden angefertigt“, erinnert sich die ehemalige Lehrerin, die ihre künstlerische Weiterbildung parallel zu ihrer beruflichen Tätigkeit in Form von Urlaubskursen und Workshops absolvierte. Motive, so Sach, finde sie noch heute in der Natur. „Meine Eindrücke setzte ich dann mit Pastellkreide, Acryl, Aquarell und Tempera in meinem Schenefelder Atelier Farbkasten in der Bergstraße 17a um.“

Und genau dorthin lädt die Künstlerin am Sonnabend, 24. November, von 11 bis 18 Uhr ein. Im Rahmen der Winterausstellung bietet Sach nicht nur ihre Werke und Schmuck aus Halbedelsteinen, Keramik und afrikanischem Recyclingglas an. Auch Künstler aus der Region präsentieren sich dort mit Gestecken, Elfenkeramik und mit Washi-Technik gefertigten Bildern. Umrahmt wird die Ausstellung ab 14 Uhr mit einer Lesung von Uta Thun.