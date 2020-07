Kritik am Regionalplan : Windkraft in Peissen: FDP-Kreistagsfraktion unterstützt Pläne der Gemeinde

Die Liberalen sehen eine überdurchschnittliche Akzeptanz in der Gemeinde.

von Joachim Möller

10. Juli 2020, 14:40 Uhr

Die FDP-Kreistagsfraktion unterstützt den Windparkbau in Peissen. „Wir fordern das Land auf, den Regionalplan III nochmals zu überarbeiten und in der Planung auf die gegebene Situation einzugehen“, sagt der Kreistagsabgeordnete Alexander Hülsing. Wie berichtet, planen Gemeinde und der Projektentwickler UKA in Fortführung an den bereits bestehenden Windpark in Reher Anlagen aufzustellen. Doch bisher sagt das Land nein.

Akzeptanz unverzichtbar

„Insbesondere die Freiwilligkeit von Gemeinden und Bevölkerung sollten in der Planung Berücksichtigung finden. In Anbetracht der aktuellen Herausforderung zur Energiewende in Schleswig-Holstein ist es nicht förderlich Windkraftanlagen in Regionen zu planen, in denen es keine Zustimmung und sogar gegebenenfalls berechtigten Widerstand gegen die Errichtung von Windkraftanlagen gibt.“ Für eine erfolgreiche Energiewende sei eine allgemeine Akzeptanz der Bevölkerung unabdingbar.

ZITAT: Die Energiewende Schleswig-Holstein kann nur gemeinschaftlich und mit der Unterstützung von Gemeinden und Bürgern umgesetzt werden. Alexander Hülsing, FDP

Windparks sollten nicht willkürlich, sondern unter strengen Kriterien und so verträglich wie möglich im Einklang mit der Natur und der Bevölkerung erstehen, so Hülsing. Dafür bedürfe es in der Planung für einen Regionalplan umfangreicher Untersuchungen der örtlichen Gegebenheiten.

In Peissen passt alles

In der Gemeinde Peissen passten fast alle Kriterien zusammen. Die geplante Windenergiefläche gliedere sich an einen bereits bestehenden Windpark in Reher an und liege weit außerhalb der Wohnbebauung. Durch die örtliche Abgelegenheit und die Erfahrung der Einwohner mit dem in Reher bestehenden Windkraftanlagen sei eine weit überdurchschnittliche Akzeptanz der Bevölkerung für einen eigenen Windpark in der Gemeinde Peissen erzielt worden.

Aus Regionalplan gestrichen

Alle Zeichen stünden auf Grün, nur die Landesplanung unterbinde dieses Vorhaben, indem sie die Windparkfläche in Peissen aus dem Regionalplan gestrichen habe, mit dem Argument es würde ein Windanlagen-Riegel entstehen. „Dabei wurden jedoch die Laufzeiten und der damit verbundene ersatzlose Rückbau der bestehenden Windkraftanlagen im Windpark Reher nicht berücksichtigt.“